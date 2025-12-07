Kestävyysjuoksija Alisa Vainio juoksi naisten Suomen ennätyksen Valencian maratonilla.

Vainio oli kilpailun neljäs ajalla 2.20,48. Tokion MM-kisoissa syyskuussa viidenneksi sijoittunut Vainio paranteli omissa nimissä ollutta ennätysaikaa yli kahdella minuutilla. Vainion Vantaan SM-maratonilla lokakuun alussa juoksema edellinen Suomen ennätys oli 2.23,07.

Vainion Valenciassa juoksema aika on Pohjoismaiden ennätys ja Euroopan kaikkien aikojen kahdeksanneksi kovin aika. Lisäksi aika riittää kiilaamaan Vainion kärkeen kotimaan tilastoissa, kun myös miesjuoksijat lasketaan mukaan.

– Ei siinä oikeastaan ollut sen kummempaa. Ihan perusjuoksu. Pidin käsijarrua päällä koko ajan. Ajattelin, että ei tässä ole mitään hätää, Vainio kertaili juoksun kulkua Urheiluliiton tiedotteessa.

Vainio eteni kilpailun alusta asti ennätysvauhdissa. Hän pystyi kiristämään vauhtia vielä lopussa, vaikka kipua tuntui.

– Siinä tuntui tosi hyvältä, ja oli tosi jaksava olo, mutta kun jalkaan tuli haava tai rakko, vikat seitsemän kilsaa olivat tuskaisia. Se oli tosi kipeä, Vainio kertoi.

Kilpailun voitti Kenian Joyciline Jepkosgei ajalla 2.14,00. Kakkoseksi kiilasi Kenian Peres Jepchirchir ajalla 2.14,43. Paras eurooppalainen oli kolmanneksi tullut Belgian 2.20,38.