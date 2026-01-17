Bazaramban oikeudenkäynti oli Pohjoismaiden ensimmäinen joukkotuho-oikeudenkäynti.

Ruandan kansanmurhasta Suomessa tuomittu Francois Bazaramba on kuollut.

Asiasta kertoo Alibi, joka sanoo saaneensa asiasta vihjeitä useilta lähteiltä.

Ruandalainen Bazaramba kuoli Alibin mukaan Keravan avovankilan saunatiloissa. Tapauksessa ei epäillä rikosta.

Bazaramban oikeudenkäynti oli Pohjoismaiden ensimmäinen joukkotuho-oikeudenkäynti ja se käytiin Helsingissä.

Bazaramba asui Suomessa Porvoossa.

Hovioikeus tuomitsi maaliskuussa 2012 Bazaramban elinkaudeksi vankeuteen Ruandassa vuoden 1994 aikana tehdystä tutseihin kohdistuneesta joukkotuhonnasta.

Bazaramba on ollut vangittuna huhtikuusta 2007 lähtien.

Tuomion mukaan Bazaramba käski surmata seitsemän ihmistä ja surmasi itsekin useita ihmisiä. Bazaramba on kiistänyt syyllisyytensä.

Kansainvälistä yhteisöä ja YK:ta arvosteltiin kansanmurhan jälkeen voimakkaasti siitä, etteivät ne tehneet enemmän tappamisen lopettamiseksi.

Ruandaa pidetään 30 vuotta kansanmurhan jälkeen monella tapaa menestystarinana, erityisesti talouden osalta. Sen sijaan maan ihmisoikeuksissa ja demokratiassa on tarkkailijoiden mukaan paljon toivomisen varaa.