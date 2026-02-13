Helsingin hovioikeus antaa ratkaisunsa Psykoterapiakeskus Vastaamon tietomurtojutussa 26. helmikuuta.
Käräjillä kuuden vuoden ja kolmen kuukauden vankeuteen tuomittu Aleksanteri Kivimäki vaatii hovioikeudessa kaikkien syytteiden hylkäämistä. Syyttäjät vaativat Kivimäen rangaistuksen korottamista seitsemään vuoteen, mikä on maksimirangaistus rikoksista, joista häntä syytetään.
Jutussa tapahtui merkittävä käänne kesken hovioikeudenkäynnin, kun Virossa asuvaa miestä vastaan nostettiin syyte avunannosta Vastaamoon kohdistuneeseen törkeän kiristyksen yritykseen. Syyttäjän mukaan mies oli ollut käyttäjänä Kivimäen väitetysti hallinnoimassa palvelinkokonaisuudessa, jonka avulla Vastaamoon kohdistunut tietomurto toteutettiin.
Kivimäen puolustuksen mukaan tällä pitäisi olla "painava merkitys", kun hovioikeus arvioi näyttöä Kivimäkeä vastaan.