Saksan rannikolle eksynyt ryhävalas Timmy kuljetettiin Tanskan edustalle ja vapautettiin Pohjanmerelle.

Saksassa on seurattu yli kuukauden ajan Timmyksi nimetyn ryhävalaan pelastusyritystä. Tänään lauantaina valas saatiin viimein vapautettua Pohjanmerellä.

Valaan toivotaan jatkavan matkaansa Tanskan edustalta Atlantille. Se kuljetettiin Saksan rannikolta Pohjanmerelle vedellä täytetyllä proomulla.

Kymmenmetrinen ryhävalas juuttui Timmendorfer Strandin rantavesiin Lyypekin edustalle 23. maaliskuuta. Sen kehon ympärille oli tarttunut verkko.

Verkko saatiin irti valaan kehosta ja eläin saatiin palautettua veteen. Se ei kuitenkaan löytänyt tietään syvempiin vesiin ja jäi nopeasti uudelleen jumiin.

Lopulta valas saatiin irti matalasta lahdesta Poelin saaren edustalla ja se uitettiin proomuun.

Onko Timmy sairas?

Useat asiantuntijat pitivät pelastusoperaation onnistumista epätodennäköisenä eläimen heikon terveydentilan ja yleisesti huonon ennusteen vuoksi.

– Se on jäänyt kiinni verkkoon ja maannut pohjassa useita viikkoja. Se on varmaan aika heikko tällä hetkellä. Sillä on erittäin huono iho ja sillä voi olla sisäisiä vammoja, meribiologi pari päivää ennen valaan vapautusta.