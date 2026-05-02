Hollywood-tähti Luke Evans nähdään Rocky Horror Picture Show -musikaalissa.
Rocky Horror Picture Show on yksi kaikkien aikojen kuuluisimpia kulttiklassikkoja. Jim Sharmanin ohjaama elokuva sai ensi-iltansa Lontoossa 14. elokuuta 1975, eli yli 50 vuotta sitten.
Kauhumusikaalikomedia kertoo morsiusparista, joka rajuilmassa eksyy salaperäiseen, avaruudesta tulleen tohtori Frank-N-Furterin linnaan. Leffan pääosissa nähtiin Susan Sarandon, Barry Bostwick ja Tim Curry.
Musikaali teki paluun New Yorkin Broadwaylle viime viikolla.
Luke Evans nähdään Frank-N-Furterin roolissa./All Over Press
Musikaalin pääosaan tohtori Frank-N-Furterin rooliin hyppäsi Hollywood-näyttelijä Luke Evans. Evans on nähty muun muassa Hobitti-elokuvissa sekä Kaunottaren ja hirviön liveaction-versiossa.
Tim Curry, Barry Bostwick ja Susan Saradon.Credit: Photo 12 / Alamy Stock Photo
