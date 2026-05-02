Sunnuntaina sää viilenee.
Kevään lämpöennätys on jälleen mennyt rikki, kun lämpötila kohosi Mäntsälässä tänään tasan 22 asteeseen, käy ilmi Ilmatieteen laitoksen sivuilta.
Kuluvan kevään lämpöennätys meni viimeksi rikki vappuna, kun Salossa mitattiin 21,8 astetta.
Huomenna sää viilenee, ja päivä on poutainen sekä melko aurinkoinen lähes koko maassa. Ilmatieteen laitoksen päivystävän meteorologin mukaan etelässä lämpötilat voivat kuitenkin nousta vielä 16–17 asteen tienoille.
Muualla Suomessa Lappia lukuun ottamatta liikutaan huomenna kymmenen asteen paikkeilla.