Yhdysvaltain presidentti Donald Trumpilta putkahtelee sosiaaliseen mediaan säännölliseen tahtiin videoita, jotka ovat luonteeltaan erikoisia.
Sama tahti näyttää jatkuvan. Nyt Valkoinen talo on julkaissut X-tilillään tunnin mittaisen videon, jossa näkyy Trump toistamassa voittamista tarkoittavaa "winning" -sanaa jatkuvalla toistolla.
Videon saatetekstissä todetaan, että "Ei pysty lopettamaan, eikä tule lopettamaan".
Pari viikkoa sitten nousi kohu, kun Trump oli julkaissut Truth Socialissa tekoälyllä tehdyn kuvan, jossa hän esiintyi jonkinlaisena Jeesuksen kaltaisena hahmona.
Esimerkiksi entinen edustajainhuoneen jäsen, republikaanien Marjorie Taylor Greene syytti kuvaa jumalanpilkaksi.