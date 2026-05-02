Yhdysvallat aikoo siirtää 5 000 sotilasta pois Saksasta, uutisoi muun muassa yhdysvaltalaismedia CBS News. Asiasta kertoo Yhdysvaltain puolustusministeriö.
Ministeriön tiedottajan mukaan joukkojen vetäytyminen tapahtuu seuraavan 6–12 kuukauden aikana.
Yhdysvaltain presidentti Donald Trump oli aiemmin uhannut vähentää yhdysvaltalaisjoukkojen määrää Saksassa, koska liittokansleri Friedrich Merz oli arvostellut Yhdysvaltojen toimia Lähi-idän sodassa.
Saksan ulkoministeri Johann Wadephul kertoi torstaina, että Saksa on varautunut yhdysvaltalaisjoukkojen vähenemiseen maassa.