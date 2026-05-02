Leijonien ykköstähdeksi MM-jäille lähtevä Aleksander Barkov valvoo sydämen seuransa Tapparan ensimmäistä finaaliottelua Nokia-areenassa.

MTV:n kamerat tallensivat NHL-supertähden kesken avausfinaalin. Barkov johtaa Leijonat vajaan kahden viikon päästä alkaviin MM-kisoihin. Barkov ei pelannut kuluvalla NHL-kaudella otteluakaan jalkavamman vuoksi. Hän liittyy Leijoniin Ruotsin EHT-turnaukseen.

Kaksinkertainen Stanley Cup -voittaja on Tapparan kasvatti ja seuran merkittävä osaomistaja.

Tappara ja KooKoo pelaavat SM-kullasta. Kanada-malja irtoaa neljällä voitolla.

Voit katsoa MTV Urheilun taltioiman Barkov-hetken pääkuvan videolta.