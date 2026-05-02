SM-liigan dynastiaseura Tappara ja kuluvan sesongin sensaatiojoukkue KooKoo iskevät yhteen ensimmäisessä finaalissa klo 17 alkaen. MTV Urheilu seuraa avausfinaalin tapahtumia tässä artikkelissa.
Tappara–KooKoo 0–0 (0–0, x–x, x–x)
1. erä
10. min: KooKoo kesti alivoiman, mutta Tappara ottaa vähän otetta erän edetessä.
5. min: KooKoo ottaa sarjan ensimmäisen jäähyn. Ville Meskanen heittää kiekon katsomoon.
1. min: Nyt on kansallislaulu laulettu! Kiekko liikkuu, SM-finaalisarja on käynnissä!
Klo 16.47: Tappara voitti runkosarjan ja KooKoo oli kakkonen. Melko mielenkiintoinen fakta on, että edellisen kerran SM-liigan finaalissa on kohdannut runkosarjan kärkikaksikko vuonna 2015.
Klo 16.46: MTV Urheilun studiolähetys on hyvässä vauhdissa. Asiantuntijoina tänään Antti-Jussi Niemi ja Juhamatti Aaltonen. Selostaja Jani Alkion vierellä kommentaattorin virkaa hoitelee Pekka Saravo.
Klo 16.18: Tappara on runkosarjan voittajana kotietujoukkue. KooKoo hakee siis heti sarjan kärkeen jättimäistä ryöstöä.
Klo 16.15: Tapparan kokoonpanosta puuttuvat kapteeni Otto Rauhala ja puolustaja Olli Juolevi. KooKoo puolestaan joutuu tulemaan toimeen ilman kärkipakki Kalle Loposta. Maaleja vartioivat odotetusti Eetu Randelin ja Christian Heljanko.
Klo 16.11: Oikein mainiota lauantain iltapäivää. Nyt se on käsillä, SM-liigasesongin huipennus. Tappara hakee neljättä pyttyä viiteen vuoteen, kun taas KooKoolle mestaruus olisi seurahistorian ensimmäinen. Kiekko tippuu klo 17.