SM-liigan dynastiaseura Tappara ja kuluvan sesongin sensaatiojoukkue KooKoo iskevät yhteen ensimmäisessä finaalissa klo 17 alkaen. MTV Urheilu seuraa avausfinaalin tapahtumia tässä artikkelissa.

Tappara–KooKoo 0–0 (0–0, x–x, x–x)

Seuranta:

1. erä

10. min: KooKoo kesti alivoiman, mutta Tappara ottaa vähän otetta erän edetessä.

5. min: KooKoo ottaa sarjan ensimmäisen jäähyn. Ville Meskanen heittää kiekon katsomoon.

1. min: Nyt on kansallislaulu laulettu! Kiekko liikkuu, SM-finaalisarja on käynnissä!

Klo 16.47: Tappara voitti runkosarjan ja KooKoo oli kakkonen. Melko mielenkiintoinen fakta on, että edellisen kerran SM-liigan finaalissa on kohdannut runkosarjan kärkikaksikko vuonna 2015.

Klo 16.46: MTV Urheilun studiolähetys on hyvässä vauhdissa. Asiantuntijoina tänään Antti-Jussi Niemi ja Juhamatti Aaltonen. Selostaja Jani Alkion vierellä kommentaattorin virkaa hoitelee Pekka Saravo.

Klo 16.18: Tappara on runkosarjan voittajana kotietujoukkue. KooKoo hakee siis heti sarjan kärkeen jättimäistä ryöstöä.

Klo 16.15: Tapparan kokoonpanosta puuttuvat kapteeni Otto Rauhala ja puolustaja Olli Juolevi. KooKoo puolestaan joutuu tulemaan toimeen ilman kärkipakki Kalle Loposta. Maaleja vartioivat odotetusti Eetu Randelin ja Christian Heljanko.

Klo 16.11: Oikein mainiota lauantain iltapäivää. Nyt se on käsillä, SM-liigasesongin huipennus. Tappara hakee neljättä pyttyä viiteen vuoteen, kun taas KooKoolle mestaruus olisi seurahistorian ensimmäinen. Kiekko tippuu klo 17.