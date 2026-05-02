Toinen Gazaan pyrkineen Global Sumud -avustuslaivueen suomalaisaktivisteista on palannut iltapäivällä Suomeen.
Toinen suomalaisista purjehtii yhä kohti Gazaa, laivueen suomalaisdelegaatio kertoo STT:lle.
Israelin asevoimat pysäytti avustuslaivueen aluksia keskiviikon ja torstain välisenä yönä. Laivueen mukaan Israel otti pysäyttämisen yhteydessä kiinni 175 aktivistia. Laivueen mukaan kiinni otettuihin kohdistettiin Israelin sotalaivalla väkivaltaa.
Suomeen palannut aktivisti Alex Oksanen kertoo STT:lle todistaneensa väkivaltatilannetta, mutta välttyneensä itse pahemmilta ruhjeilta. Oksanen on vasemmistonuorten toinen varapuheenjohtaja.