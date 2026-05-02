Tappara hukkasi finaalisarjan avauksen liian aggressiiviseen pelitapavalintaan, MTV Urheilun Karri Kivi linjaa tuoreeltaan KooKoon 4–2-voittoon päättyneen ottelun jälkeen. Asiantuntija näki toisessa erässä jopa kaoottisia piirteitä tamperelaisten pelaamisessa.

KooKoo haki Nokia-areenasta vakuuttavan voiton. Se painoi Tappara-verkkoon kaksi maalia erittäin vahvan toisen erän aikana ja otti irti. Päätöserässä Tappara pääsi lähelle, mutta vieraat hoitivat loppuhetkien paineen.

Kiven mielestä Tappara hävisi matsin liian räväkkään karvaamistapaan. Se pyrki pääsemään KooKoon puolustukseen kiinni turhan suurella riskillä. Kiven mukaan homma toimi Ilves-sarjassa ja käänsi sen, mutta nyt se ei enää pelittänyt.

– He olettivat, että KooKootakin vastaan voi karvata noin kovaa. KooKoon huippuvaaralliset vastaiskut roikkuivat sen myötä läpi ottelun ilmassa. Tappara jatkoi riskipelaamista ja se maksoi tämän pelin, Kivi sanoo.

– Tapparan puolenvaihtoläpyttely ei toiminut. KooKoo iski siihen vastaan. Tappara kokeili kepillä jäätä. Siinä tapahtui juuri se, mitä KooKoo toivoi, Kivi jatkaa.

Kivi kehuu kouvolalaisten vauhdikasta hyökkäyspeliä, jossa hyökkääjät "kärkkyvät" paikkoja ahnaasti. Luovuus kiekon kanssa vakuutti asiantuntijan. Toisen erän torjunnat menivät murskaavasti 13–3 Tapparan Christian Heljangon taakaksi.

– Se (KooKoon hyökkääminen) aiheutti sen Tapparan toisen erän kaaoksen. Se on pakeille pirullista pelata, hehän olivat aivan reikäjuustoa siinä. Se ratkaisi, Kivi linjaa.

Kivi selittää KooKoon pelanneen puolestaan puolustustilanteissa niin sanottua haistoträppiä, jossa neljä kenttäpelaajaa on turvallisemmin alhaalla, kun vain yksi viidestä käy tiedustelemassa kiekonriistomahdollisuuksia.