Yhdysvaltojen suunnitelmat korottaa EU:ssa valmistettujen autojen tulleja viidestätoista 25 prosenttiin voivat laskea Suomen vientiä.

Suomen teknologiateollisuus toimittaa erilaisia komponentteja myös eurooppalaiselle autoteollisuudelle, jonka uudet vaikeudet voivat laskea Suomen vientiä.

Mikäli Yhdysvallat nostaa EU:ssa valmistettujen autojen tulleja 25 prosenttiin, autojen vientinäkymät heikkenevät ja niitä varten tarvitaan vähemmän tuotantoa.

Teknologiateollisuuden johtava ekonomisti korostaa, ettei Suomen teollisuus ole kuitenkaan täysin riippuvainen autoteollisuuden näkymistä.

– Kokonaisuutena nämä Trumpin tulliuutiset ovat aina huonoja uutisia. Jos mietitään suomalaista teknologiateollisuutta, niin eurooppalainen autoteollisuus on yksi asiakkaista, mutta on myös monia muita toimialoja, joille tuotetaan komponentteja ja muuta tuotantoa, Teknologiateollisuus ry:n johtava ekonomisti Hanne Mikkonen sanoo.

Trumpin uudet tullit ovat ikävä isku autoteollisuudelle, joka on Euroopassa ollut jo ennestään vaikeuksissa.

– Jos mietitään esimerkiksi saksalaista autoteollisuutta, niin siellä on ollut jo pidemmän aikaa heikko tilanne. Sikäli tässä ei ole hirveästi uutta, että eurooppalaisella autoteollisuudella on haasteita, Mikkonen pohtii.

Markkinoilla riittää epävarmuutta

Saksa on yksi Suomen tärkeimmistä vientimaista, joten saksalaisten vaikeudet ovat helposti myös suomalaisten vaikeuksia.

– Saksa on suomalaiselle teknologiateollisuudelle tärkeimpiä vientimaita noin 11 prosentin osuudella. Jos saksalaisella teollisuudella tulee vaikeuksia, se voi säteillä suomalaiseen teollisuuteen, Mikkonen toteaa.