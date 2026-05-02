Eri puolilla Suomea on päivän aikana syttynyt useita maastopaloja, kerrotaan pelastuslaitoksilta. Suuressa osassa maata on voimassa maastopalovaroitus.
Esimerkiksi Riihimäellä syttyi maastopalo, kun joku oli tyhjentänyt tuhkakupin risukasaan. Toinen palo Riihimäellä alkoi pelastuslaitoksen mukaan lasten tulitikkuleikeistä, ja myös Oulussa syttyneen palon syyksi arvioitiin lapsen varomatonta tulenkäsittelyä.
Pohjois-Pohjanmaalla Kärsämäellä kulotuksesta alkanut palo levisi piharakennukseen, autoon, omakotitalon ulkovuoreen ja metsään.
Pyhäjärvellä palo sai mahdollisesti alkunsa traktorin kyntökoneen kipinöistä.