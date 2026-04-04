Iranille riittää voittoon marginaalinen määrä voittoja, kirjoittaa MTV Uutisten toimittaja Jouko Luhtala.

Kun Yhdysvaltojen presidentti Donald Trump puhuu Iranin sodasta, puhuu hän mielellään voittamisesta.

Kolmisen viikkoa sitten Trump ehti jo todeta "me voitimme". Sota kun oli ohi "ensimmäisen tunnin" jälkeen.

Trumpin retoriikka on sittemmin jatkanut radallaan: Kommentti ja somepäivitys toisensa jälkeen voitto on ollut hyvin lähellä ja sotatavoitteet liki saavutettu.

Pikakelaus torstaihin.

Trump totesi Yhdysvaltojen palauttavan Iranin seuraavan kahden-kolmen viikon aikana "takaisin kivikaudelle, mihin he kuuluvat".

Sama suomeksi: Sota jatkuu.

Valkoisen talon harmiksi Yhdysvaltojen sotilaalliset, taloudelliset ja poliittiset ongelmat vaikuttavat lähinnä kasautuvan sodan edetessä.

Viikkoja jatkuneista Yhdysvaltojen ja Israelin iskuista huolimatta amerikkalaistiedustelu arvioi, että noin puolet Iranin ohjuslaukaisualustoista on yhä toimintakuntoisia.

Lisäksi Iranilla uskotaan yhä olevan yhä tuhansia drooneja, lähteet kertovat yhdysvaltalaismedia CNN:lle.

Kuin todisteeksi Iran on yhä jatkanut iskujaan ympäri Lähi-itää.