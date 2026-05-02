Seksuaaliterapeutti muistuttaa, että jokaisen kannattaa pitää huolta omasta nautinnostaan. Liiasta paineesta orgasmin suhteen tulisi yrittää päästää irti.

Erityistason seksuaaliterapeutti Marja Kihlströmiltä on hiljattain ilmestynyt jo kahdeksan vuotta sitten alun perin ilmestyneen naisen orgasmiin pureutuvan Iso O – matkaopas huipulle -kirjan uusi laitos (Kosmos, 2026).

Naisen orgasmit olivatkin aiheena, kun Kihlström vieraili Viiden jälkeen -ohjelman erikoishaastattelussa.

Erityisesti paineet ovat asia, joka pilaa orgasmin tehokkaasti. Seksissä paineet voivat syntyä esimerkiksi siitä, että pitäisi onnistua tuottamaan kumppanille orgasmille, mutta niskassa voi tuntua myös paine saada itse orgasmi siksi, että kumppani voi kokea onnistuneensa.

– Minä voin täysin allekirjoittaa tämän henkilökohtaisessa elämässäni, että vaikka olen kirjoittanut orgasmikirjaa nyt kahteen kertaan, niin jos alan suorittamaan orgasmia, niin se saattaa kadota, Kihlström sanoo.

Jos näin käy, kannattaa Kihlströmin mukaan rentoutua ja jatkaa sitten tai kokonaan toisena hetkenä.

– Meidän keho on viisas, että jos me ei olla rentoja, niin se stoppaa sen tilanteen.

Ajatus, josta kannattaa luopua