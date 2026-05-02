Raaseporissa on sammutettu uimahallissa syttynyttä tulipaloa.

Pelastuslaitokselta kerrottiin kello 17 jälkeen, että palo on sammutettu ja jälkiraivaus ja tilojen tuuletus on käynnissä.

Tehtävälle hälytettiin 13 pelastuslaitoksen yksikköä.

Pelastuslaitokselta kerrotaan, että uimahallin WC-tiloissa oli syttynyt palo, jota oli alkusammutettu ennen pelastuslaitoksen saapumista. Pelastuslaitos suoritti viimeistelysammutuksen ja jälkitoiminta on parhaillaan käynnissä.

Pelastuslaitokselta kerrotaan, että palosta muodostui reilusti savua ja koko uimahalli evakuoitiin.

Pelastuslaitoksen arvion mukaan uimahallia ei hetkeen saada avattua.

Kolme henkilöä toimitettiin tarkastettavaksi.

Poliisi selvittää palon syttymissyytä. Länsi-Uudenmaan poliisista kerrotaan, että palon tutkinnasta kerrotaan tarkemmin huomenna.