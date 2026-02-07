



5-vuotias Iiris sairastaa syöpää jo toistamiseen – 7,5 senttimetrin kasvain uhkaa jäljellä olevaa munuaista 11:16 Katso koko haastattelu: Marjo Pantin Iiris-tyttären syöpä uusiutui, vaikka sen piti olla hyvin epätodennäköistä. Näin arki pyörii vakavan sairauden kanssa. Julkaistu 07.02.2026 06:56 Nelli Hyttinen nelli.hyttinen@mtv.fi Marjo Pantti on kolmen lapsen äiti ja lääkäri, jonka kotiin tuli kutsumaton vieras: kuopuksen syöpä. Syksyllä 2022 Marjo Pantti lepäsi flunssaisen 1,5-vuotiaan tyttärensä vierellä ja yritti rauhoittaa tätä nukkumaan silittelemällä. – Yhtäkkiä käteni osui Iiriksen vatsalle ja tunsin siellä jotain kovaa. Lääkärinä aloin heti tunnustelemaan, mikä oli kyseessä. – Tunsin, että vatsassa tuntuva kova juttu oli miehen nyrkin kokoinen ja ensimmäisenä mietin, voiko se olla jokin kasvain, Pantti kertoi Huomenta Suomessa. Jo seuraavana päivänä kamala totuus paljastui. Pantin kollegan tekemässä ultraäänitutkimuksessa pienen tytön vasemmasta munuaisesta löytyi miehen nyrkin kokoinen kasvain. Myös oikea munuainen oli täynnä syöpäpesäkkeitä. – Mitään ennakko-oireita ei ollut. Iiris oli ollut normaali taapero, joka kävi päiväkodissa, söi ja kävi vessassa normaalisti. Iiriksellä todettiin Wilmsin tuumori, joka on lasten yleisin munuaissyöpä.

Sairauden ennuste oli onneksi hyvä. Tuumorit ovat tyypillisesti hyvin hoidettavissa, ja 90 prosenttia sairastuneista selviää taudista.

Reppuselässä syöpähoitoihin

Iiriksen sairautta hoidettiin sytostaateilla ja leikkauksella, jossa vasen munuainen ja siinä ollut suuri kasvain poistettiin kokonaan.

Kahden aikuisen ja kolmen lapsen elämä rajoittui pitkälti kodin ja sairaalan välille, koska Iiriksen vastustuskyky oli alhainen, eikä riskejä infektioista voinut ottaa.

– Emme saaneet tavata ihmisiä juurikaan sisätiloissa. Ulkona pystyimme tapaamaan terveitä.

– Iiris jäi pois päiväkodista ja me vanhemmat vuorottelimme poissaoloja töistä.

Kun isoveljet lähtevät reppu selässä kouluun, lähtee Iiris reppuselässä sairaalaan syöpähoitoihin.Marjo Pantin kotialbumi

Pantin mukaan oli onni, että Iiris oli sairastuessaan vasta puolitoistavuotias.

– Iiris ei oikeastaan itse ymmärtänyt sitä. Hän lähti sairaalaan reppu selässä samalla lailla kuin isoveljet lähtivät kouluun. Hän piti sitä normaalina arkena.

Huonojakin päiviä oli.

– Iiris oli tosi väsynyt, voipunut ja sairas, mutta sitten, kun hänellä taas oli parempi olo, lähti hän leikkimään ja touhuamaan. Tekemään normaaleja lapsen juttuja. Iiris oli hetkessä, Pantti kertoo.

Tahroja puhtaille papereille

Kun syöpähoitoja oli takana noin vuoden verran, sai Iiris puhtaat paperit. Syöpä oli poissa ja normaali arki voisi jälleen alkaa.

– Tässä syöpätyypissä on tosi harvinaista, että se palaisi tai uusisi, Pantti kertoo.

Iiris kävi säännöllisesti syöpäkontrolleissa, joissa pitkään kaikki näytti olevan kunnossa.

Sitten se, minkä piti olla lähes mahdotonta, tapahtui: syöpä palasi.

Iiriksen vointi vaihtelee paljon riippuen siitä, kuinka pitkä aika viimeisimmästä sytostaattihoitokerrasta on. Hoidon jälkeen kunto on heikko 3–4 päivää, sitten vuorossa on kolme hyvää päivää, jolloin tyttö jaksaa leikkiä.Credit: Prisma by Dukas Presseagentur GmbH / Alamy Stock Photo

Pantti kertoo, kuinka he ajattelivat marraskuisena päivänä 2025 hoitavansa rutiinikontrollin pois alta ja palaavansa normaaliarkeen.

– Ihan täysin yllättäen vatsaultraääni ei ollutkaan normaali.

– Jäljellä olevasta munuaisesta löytyi 7,5 senttimetrin kasvain ja Iiriksellä todettiin Wilmsin tuumori uudestaan.

Edessä elinsiirto?

Nyt 5-vuotias Iiris elää uudelleen läpi syöpähoitoja perhe rinnallaan.

Sytostaattihoidot alkoivat joulukuussa ja syöpäleikkaus on suunniteltu tapahtuvan maaliskuussa.

– Sitten näemme, pystytäänkö jäljellä olevasta munuaisesta säästämään pientäkään osaa, Pantti kertoo MTV Uutisille.

Mikäli jäljellä oleva munuainen poistetaan kokonaan, on perheellä jälleen edessään uudenlainen sairauden hoitovaihe.

– Edessä on dialyysi ja myöhemmin elinsiirto.

"Happinaamari ensin itselle"

Pantti kertoo, että on äitinä jaksanut tilannetta pitämällä arjen perusasioista huolta.

– Tämä on ollut pakkopaikka laittaa happinaamari ensin itselle, jotta jaksaa huolehtia kaikista lapsista. Uni, monipuolinen ravitsemus ja liikunta ovat perusasioita, joista yrittää pitää kiinni.

Ajatuksilla on myös valtava vaikutus jaksamisessa.

– Yritän hirveästi elää hetkessä ja ajatella, mitä meillä nyt on. En hirveästi jää harmittelemaan tai mieti tulevaa. Aina siihen ei pysty, mutta se auttaa parhaiten, Pantti kertoi Huomenta Suomessa.

Pantti jakaa Iiriksen ja muun perheen kuulumisia Instagram-tilillä.

– Se on ollut hyvä keino käsitellä tapahtumia ja laittaa muistiin omia tunteita. Kirjoitan sitä kuin päiväkirjaa.

Kanavasta on tullut myös merkittävä vertaistuen tarjoaja.

– Olen saanut paljon tukea, lohduttavia kertomuksia ja löytänyt perheitä, jotka elävät tätä samaa läpi. Onneksi olen pystynyt olemaan myös muille vertaistukena, Pantti kertoo.

