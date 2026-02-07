Iiriksen sairautta hoidettiin sytostaateilla ja leikkauksella, jossa vasen munuainen ja siinä ollut suuri kasvain poistettiin kokonaan.
Kahden aikuisen ja kolmen lapsen elämä rajoittui pitkälti kodin ja sairaalan välille, koska Iiriksen vastustuskyky oli alhainen, eikä riskejä infektioista voinut ottaa.
– Emme saaneet tavata ihmisiä juurikaan sisätiloissa. Ulkona pystyimme tapaamaan terveitä.
– Iiris jäi pois päiväkodista ja me vanhemmat vuorottelimme poissaoloja töistä.
Kun isoveljet lähtevät reppu selässä kouluun, lähtee Iiris reppuselässä sairaalaan syöpähoitoihin.
Pantin mukaan oli onni, että Iiris oli sairastuessaan vasta puolitoistavuotias.
– Iiris ei oikeastaan itse ymmärtänyt sitä. Hän lähti sairaalaan reppu selässä samalla lailla kuin isoveljet lähtivät kouluun. Hän piti sitä normaalina arkena.
Huonojakin päiviä oli.
– Iiris oli tosi väsynyt, voipunut ja sairas, mutta sitten, kun hänellä taas oli parempi olo, lähti hän leikkimään ja touhuamaan. Tekemään normaaleja lapsen juttuja. Iiris oli hetkessä, Pantti kertoo.
Tahroja puhtaille papereille
Kun syöpähoitoja oli takana noin vuoden verran, sai Iiris puhtaat paperit. Syöpä oli poissa ja normaali arki voisi jälleen alkaa.
– Tässä syöpätyypissä on tosi harvinaista, että se palaisi tai uusisi, Pantti kertoo.
Iiris kävi säännöllisesti syöpäkontrolleissa, joissa pitkään kaikki näytti olevan kunnossa.
Sitten se, minkä piti olla lähes mahdotonta, tapahtui: syöpä palasi.
Iiriksen vointi vaihtelee paljon riippuen siitä, kuinka pitkä aika viimeisimmästä sytostaattihoitokerrasta on. Hoidon jälkeen kunto on heikko 3–4 päivää, sitten vuorossa on kolme hyvää päivää, jolloin tyttö jaksaa leikkiä.
Pantti kertoo, kuinka he ajattelivat marraskuisena päivänä 2025 hoitavansa rutiinikontrollin pois alta ja palaavansa normaaliarkeen.
– Ihan täysin yllättäen vatsaultraääni ei ollutkaan normaali.
– Jäljellä olevasta munuaisesta löytyi 7,5 senttimetrin kasvain ja Iiriksellä todettiin Wilmsin tuumori uudestaan.
Edessä elinsiirto?
Nyt 5-vuotias Iiris elää uudelleen läpi syöpähoitoja perhe rinnallaan.
Sytostaattihoidot alkoivat joulukuussa ja syöpäleikkaus on suunniteltu tapahtuvan maaliskuussa.
– Sitten näemme, pystytäänkö jäljellä olevasta munuaisesta säästämään pientäkään osaa, Pantti kertoo MTV Uutisille.
Mikäli jäljellä oleva munuainen poistetaan kokonaan, on perheellä jälleen edessään uudenlainen sairauden hoitovaihe.