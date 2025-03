Grahn-Laasonen MTV:lle: Sijaissynnytysten sallimisesta keskusteltava – jo tällä hallituskaudella

Ei-kaupallisten sijaissynnytysten laillistaminen voisi olla yksi keino syntyvyyden nostamiseksi.

Suomessa tulee keskustella sijaissynnytysten sallimisesta, sanoo sosiaaliturvaministeri Sanni Grahn-Laasonen (kok.).

– Tästä tarvittaisiin laajempaa keskustelua. Aihe ei ole helppo, mutta toivon, että edistäisimme sellaista politiikkaa, jolla yhä useamman lapsitoive voisi toteutua, Grahn-Laasonen sanoo MTV Uutisille.

Grahn-Laasonen sanoo itse kannattavansa ei-kaupallisten sijaissynnytysten sallimista tiukasti säänneltynä.

Hän oli mukana sosiaali- ja terveysalan eettisen neuvottelukunnan lausumassa, jossa puollettiin ei-kaupallisten sijaissynnytysten sallimista.

Suomessa syntyvyys on romahtanut ennätysalhaiselle tasolle, ja sijaissynnytyksen sallimisella voitaisiin osaltaan nostaa syntyvyyttä.

Tukea myös muilta puolueilta

Suomessa sijaissynnytys on ollut kielletty vuodesta 2007 saakka hedelmöityshoitolailla.

Sijaissynnytys tarkoittaa, että nainen synnyttää lapsen tarkoituksenaan antaa lapsi pois jollekin toiselle henkilölle tai parille, joka yleensä kärsi hedelmättömyydestä. Sijaissynnytyshoito on kielletty myös muissa Pohjoismaissa.

Sijaissynnysten salliminen on kuitenkin saanut aika ajoin kannatusta myös puolueilta.

Tammikuussa tehdyssä MTV Uutisten kyselyssä enemmistö eduskuntaryhmistä kannatti ei-kaupallisen sijaissynnytyksen sallimista.

Asia on ollut esillä jo useiden vuosien ajan, muttei se ole edennyt konkreettiseen valmisteluun.

– Se on hyvä kysymys, (miksi ei ole edennyt). Asia on oikeusministeriön vastuulla, ja siitä on puhuttu vuosia, mutta konkreettista valmistelua ei tietojeni mukaan ole tehty minkään hallituksen aikana, Grahn-Laasonen sanoo.

Perussuomalaiset vastustaa sijaissynnytysten sallimisen edistämistä, koska asiasta ei ole mainintaa hallitusohjelmassa.

Grahn-Laasosen mielestä asiasta tulisi kuitenkin keskustella jo kuluvalla hallituskaudella.

Kokoomuksen puoluekokous hyväksyi viime vuonna aloitteen ei-kaupallisen sijaissynnytyksen laillistamisesta.

Useita keinoja syntyyden nostamiseen

Grahn-Laasonen vastaanotti tänään väestöpoliittisen työryhmän muiston siitä, miten Suomessa voitaisiin nostaa syntyvyyttä.

Raportissa esitään useita keinoja lapsitoiveiden toteutumiseksi ja syntyvyyden nostamiseksi. Keinot liittyvät muun hedelmällisyystietoisuuteen ja -hoitoihin, nuorten hyvinvointiin, työelämän tasa-arvoon sekä lapsiperheiden palveluihin ja etuuksiin.

Grahn-Laasonen ei ottanut suoraan kantaa siihen, pitäisikö, tai aikooko hallitus tehdä esimerkiksi puoliväliriihesssään lisäpanostuksia, joilla lapsihaaveiden toteutumista voitaisiin edistää.

– Hallituksen tavoitteena on panostaa keinoihin, joita yhteiskunta voi tehdä perheiden lapsitoiveiden toteutumiseksi.

Grahn-Laasonen mainitsee keinoina esimerkiksi hedelmöityshoitojen saatavuuden laajentamisen, synnytyspelkojen ja keskenmenojen nykyistä paremman hoitamisen, lapsiperheiden tukemisen sekä raskaussyrjinnän ehkäisemisen.