AIK:n pelaajahankinnoista vastaava Miika Takkula on saanut naarattua Kuopiossa huippukauden pelanneen toppari Ibrahim Cissén Tukholmaan, uutisoi Aftonbladet.

Ruotsalaislehti Aftonbladetin mukaan Ibrahim Cissén siirto tukholmalaisjätti AIK:n riveihin on enää sinettiä vaille. 27-vuotias keskuspuolustaja johdatti loistavilla otteillaan Kuopion Palloseuran viime kaudella Suomen mestaruuteen.

Cissé oli myös avainroolissa, kun KuPS eteni sensaatiomaisesti jatkopeleihin Uefan Konferenssiliigassa venymällä muun muassa tasapeliin Crystal Palacen vieraana.

Cissén sopimus KuPS:n kanssa umpeutui vuoden lopussa, joten hän on vapaa siirtymään AIK:n riveihin ilman siirtokorvausta. AIK:n pelaajahankinnoista vastaa nykyisin Miika Takkula, joka on Veikkausliigassa vaikuttanut Ilveksen ja HJK:n urheilujohtajana.

Cissé on Aftonbladetin mukaan jo saapunut Tukholmaan, ja hänen sopimuksensa julkistamista valmistellaan seurassa.