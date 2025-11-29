70 sijoituasuntoa hankkinut Tellu päätti hypätä oravanpyörästä pois
Julkaistu 21 minuuttia sitten
Jari Heikkilä
Asuntosijoittaja ja yrittäjä Tellu Uotila toivoo, että Suomessa puhuttaisiin entistäkin avoimemmin raha-asioista.
Onko liian myöhäistä aloittaa sijoittaminen, jos on jo yli 40-vuotias? Asuntosijoittaja ja yrittäjä Tellu Uotilalla on tähän kysymykseen selvä vastaus. Uotila kertoo MTV:n haastattelussa matkastaan sijoittajaksi.
Uotila kertoo tehneensä pitkän Uran S-ryhmässä eri johtotehtävissä. Hän teki toisen lapsensa syntymän jälkeen tietoisen päätöksen hypätä oravanpyörästä pois.
– Minulla oli pienestä pitäen haave, että en tulisi tekemään työtä eläkeikään asti.
Uotila kertoo pohtineensa asiaa äitiyslomallaan ja huomanneensa, että hän ei tulisi pääsemään tavoitteeseensa pelkän säästämisen kautta.
Hän kertoo päätyneensä monen mutkan kautta valmennukseen, jossa puhuttiin sijoittamisesta. Valmennuksessa kerrottiin myös asuntosijoittamisen perusteista.
Uotila kertoo, että Suomen yhteiskunta tarvitsee vaurautta.
– Kun siitä puhutaan, siitä tulee yhä normaalimpi asia eikä siitä tule sellainen, että tällä ei olisi lupa rikastua.
Sijoittamaan matalalla kynnyksellä
Uotila uskoo, että kuka rahansa voi ryhtyä sijoittajaksi.
– Osakerahastoihin voi lähteä sijoittamaan ihan muutamilla kympeillä, jopa kympillä.
Uotila kertoo, että hän ei seuraa päivätasolla tarkasti sijoituksiaan.
– Totta kai katson, mihin suuntaan liikkuu, mutta minäkin olen kuitenkin lopulta kuukausittainen rahastosäästäjä. Jos välillä ostan kalliilla ja välillä halvalla, niin keskimäärin pitkällä aikavälillä sijoitukset kehittyvät kuitenkin oikeaan suuntaan.
Palataanpa alussa esitettyyn kysymykseen sijoittamisen aloittamisesta. Jos 40-vuotias tai 50-vuotias henkilö pohtii, kannattaako enää lähteä sijoittamaan, niin Uotilalla on ytimekäs vastaus: Totta kai kannattaa.
– 40-vuotiaalla on 30 vuotta ja 50-vuotiaalla parikymmentä vuotta (eläkeikään) ja siinä voi tehdä ihmeitä. Ja siinä ehtii tapahtua sille välille monia eriliaisia markkinaliikkeitä, joihin pääsee sitten mukaan.
Uotilan mukaan ei kannata jäädä surkuttelemaan, että miksi ei ole tajunnut aloittaa sijoittamista tätä aikaisemmin.