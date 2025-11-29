Asuntosijoittaja ja yrittäjä Tellu Uotila toivoo, että Suomessa puhuttaisiin entistäkin avoimemmin raha-asioista.

Onko liian myöhäistä aloittaa sijoittaminen, jos on jo yli 40-vuotias? Asuntosijoittaja ja yrittäjä Tellu Uotilalla on tähän kysymykseen selvä vastaus. Uotila kertoo MTV:n haastattelussa matkastaan sijoittajaksi.

Uotila kertoo tehneensä pitkän Uran S-ryhmässä eri johtotehtävissä. Hän teki toisen lapsensa syntymän jälkeen tietoisen päätöksen hypätä oravanpyörästä pois.

– Minulla oli pienestä pitäen haave, että en tulisi tekemään työtä eläkeikään asti.

Uotila kertoo pohtineensa asiaa äitiyslomallaan ja huomanneensa, että hän ei tulisi pääsemään tavoitteeseensa pelkän säästämisen kautta.

Hän kertoo päätyneensä monen mutkan kautta valmennukseen, jossa puhuttiin sijoittamisesta. Valmennuksessa kerrottiin myös asuntosijoittamisen perusteista.

– Kun ajoin valmennuksesta kotiin, soitin miehelleni, että nyt me aletaan kuule asuntosijoittamaan.