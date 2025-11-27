Elinkeinoelämän luottamusindikaattorit nousivat teollisuutta lukuun ottamatta.

Kuluttajien luottamus talouteen parani hieman marraskuussa, kertoo Tilastokeskus.

Luottamusindikaattorin saldoluku oli -6,5, kun se oli lokakuussa -7,6. Viime vuoden marraskuussa kuluttajien luottamusindikaattorin lukema oli -7,4, kun pitkän ajan keskiarvo on -2,8.

Kuluttajien arviot oman talouden nykytilasta pysyivät Tilastokeskuksen mukaan hyvin heikkoina. Lisäksi odotukset Suomen talouden näkymistä vuoden kuluttua jatkuivat vaisuina.

Ajankohtaa pidettiin edelleen hyvin epäotollisena kestotavaroiden hankinnalle ja lainanotolle. Suunnitelmat ostaa asunto pysyivät vähäisinä ja rahankäyttöaikeita oli niukasti.

Odotukset yleisestä työttömyyskehityksestä jatkuivat synkkinä, ja työttömyyden uhka koettiin omalla kohdalla hyvin suureksi.

Sukupuolten välinen kuilu syventynyt

Suomen Yrittäjien ekonomistin Roope Ohlsbomin mukaan kuluttajien luottamus talouteen on edelleen haurasta, eikä yhden kuukauden perusteella voi ennakoida talouden elpymistä.

Ohlsbomin mukaan yksityisen kulutuksen elpyminen on viivästynyt odotetusta, vaikka kuluttajien ostovoima on vahvistunut jo pidemmän aikaa.