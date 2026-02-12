



Varman Risto Murto ei näe, että eläkkeitä oltaisiin leikkaamassa "tässä ja nyt" Eläkevakuuttaja Varman toimitusjohtaja pitää ennenaikaisena keskustelua eläkkeisiin puuttumisesta. Kuvat: MTV Uutiset/All Over Press. Kuvamanipulaatio: MTV Uutiset. Julkaistu 44 minuuttia sitten Joonas Turunen joonas.turunen@mtv.fi Eläkevakuuttaja Varman toimitusjohtaja pitää ennenaikaisena keskustelua eläkkeisiin puuttumisesta, kun nykyistä eläkeuudistusta ollaan vasta viemässä eduskunnan käsittelyyn. Julkisessa taloudessa hän näkee ongelman, joka on pakko korjata. Suomen eläkejärjestelmä on paremmassa kunnossa kuin viime aikojen keskustelun perusteella voisi päätellä. Näin sanoo eläkevakuuttaja Varman toimitusjohtaja Risto Murto MTV Uutisille. – Eläkevaroja on esimerkiksi enemmän kuin koskaan. Tuorein eläkeuudistus tulee todennäköisesti parantamaan eläkejärjestelmän kestävyyttä edelleen. Varsinaiset ongelmat tulevat julkisen sektorin huonon tilanteen kautta, hän sanoo. Varma on Suomen suurimpia eläkevakuuttajia ja sijoittajia. Torstaina tuloksensa julkaisseen yhtiön sijoitusten markkina-arvo oli 68,3 miljardia euroa. Varma maksaa tällä hetkellä noin 350 000 suomalaisen työeläkkeen. Murto: Nykyisen eläkeuudistuksen vaikutukset näkyvät vasta 10 vuoden aikana Suomen julkisen talouden heikko tila on näkynyt Petteri Orpon (kok.) hallituskaudella tuntuvina leikkauksina sosiaalietuuksiin, kuten ansiosidonnaiseen työttömyysturvaan ja toimeentulotukeen. Samaan aikaan eläkkeet on jätetty kokonaan leikkauksien ulkopuolelle. Tiistaina Suomen Pankin pääjohtaja Olli Rehn totesi MTV:n Asian ytimessä -ohjelman haastattelussa, ettei eläkkeiden osalta riitä verojen kiristäminen, jos taloutta halutaan tervehdyttää.

Hän pitää oikeudenmukaisena, että myös eläkkeet olisivat mukana keskustelussa, kun pohditaan sopeutusten kohdistumista.

– En näe miten sitä voitaisiin välttää, jos halutaan Suomen julkinen talous tasapainoon, Rehn sanoi.

Varman Risto Murron mukaan keskustelu leikkauksista on ennenaikaista, kun nyt käynnissä olevaa eläkeuudistusta ollaan vasta viemässä eduskunnan käsittelyyn. Uudistuksen myötä eläkeyhtiöt saavat nostaa sijoitusten riskitasoa siten, että osakepaino voi olla jopa 85 prosenttia.

Murron mukaan nykyisen uudistuksen hyöty näkyy noin kymmenen vuoden aikavälillä. Hän ei näe, että eläkkeitä oltaisiin tällä erää leikkaamassa.

– Toivon mukaan mitä tahansa tulevaisuudessa tullaan tekemään, niin tehdään niin, että eläkejärjestelmä säilyy kunnossa. Ja eläkeläisenä olisi nyt kuitenkin kohtalaisen luottavainen, että tässä ja nyt ei leikkauksia tehdä, Murto sanoo.

Talouteen on pakko saada kasvua

Risto Murto arvioi, että Suomen taloudelle voisi vihdoin olla tulossa kasvuvuosi. Perusteeksi hän nostaa tärkeiden vientimaiden, Ruotsin ja Saksan, myönteiset talousluvut.

Samalla hän näkee, että talouskasvua on käytännössä pakko saada aikaan. Julkinen velka ylittää pian 90 prosentin rajan suhteessa bruttokansantuotteeseen, mutta varsinainen ongelma on alijäämä, jonka pienentäminen on osoittautunut vaikeaksi.

– Varsinkin jos me kasvetaan näin heikosti, niin tästä tulee kyllä pitkäaikainen ja hankala tilanne. Ja tämä keskustelu siitä, että mistä leikattaisiin, tulee jatkumaan, Murto sanoo.

Mistä hän aloittaisi tilanteen korjaamiseen? Murto nimeää perustekijöiksi leikkaukset yhdistettynä talouskasvuun ja normaaliin inflaatiotasoon.

– Tämä asia olisi vielä korjattavissa. Mutta jos ei kasvua saada, niin kyllä meidän hyvinvointivaltion ja valtion roolia joudutaan miettimään kivuliaasti uudestaan, Murto toteaa.

Joonas Turunen MTV Uutiset