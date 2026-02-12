Eläkevakuuttaja Varman toimitusjohtaja pitää ennenaikaisena keskustelua eläkkeisiin puuttumisesta, kun nykyistä eläkeuudistusta ollaan vasta viemässä eduskunnan käsittelyyn. Julkisessa taloudessa hän näkee ongelman, joka on pakko korjata.
Suomen eläkejärjestelmä on paremmassa kunnossa kuin viime aikojen keskustelun perusteella voisi päätellä. Näin sanoo eläkevakuuttaja Varman toimitusjohtaja Risto Murto MTV Uutisille.
– Eläkevaroja on esimerkiksi enemmän kuin koskaan. Tuorein eläkeuudistus tulee todennäköisesti parantamaan eläkejärjestelmän kestävyyttä edelleen. Varsinaiset ongelmat tulevat julkisen sektorin huonon tilanteen kautta, hän sanoo.
Varma on Suomen suurimpia eläkevakuuttajia ja sijoittajia. Torstaina tuloksensa julkaisseen yhtiön sijoitusten markkina-arvo oli 68,3 miljardia euroa. Varma maksaa tällä hetkellä noin 350 000 suomalaisen työeläkkeen.
Murto: Nykyisen eläkeuudistuksen vaikutukset näkyvät vasta 10 vuoden aikana
Suomen julkisen talouden heikko tila on näkynyt Petteri Orpon (kok.) hallituskaudella tuntuvina leikkauksina sosiaalietuuksiin, kuten ansiosidonnaiseen työttömyysturvaan ja toimeentulotukeen.
Samaan aikaan eläkkeet on jätetty kokonaan leikkauksien ulkopuolelle. Tiistaina Suomen Pankin pääjohtaja Olli Rehn totesi MTV:n Asian ytimessä -ohjelman haastattelussa, ettei eläkkeiden osalta riitä verojen kiristäminen, jos taloutta halutaan tervehdyttää.