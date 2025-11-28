Yrityslainojen kanta kasvoi 290 miljoonaa euroa syyskuusta, mutta vuoden takaiseen verrattuna yrityslainakanta kuitenkin supistui 0,4 prosenttia.

Yritykset nostivat lokakuussa yli kolmanneksen enemmän lainoja Suomessa toimivista pankeista kuin viime vuoden lokakuussa, kertoo Suomen Pankki.



Näistä liki 40 prosenttia oli teollisuusalan yritysten nostamia lainoja. Yrityslainojen kanta kasvoi 290 miljoonaa euroa syyskuusta, mutta vuoden takaiseen verrattuna yrityslainakanta kuitenkin supistui 0,4 prosenttia.



Suomen Pankki kertoi myös, että suomalaiset nostivat asuntolainoja noin 1,4 miljardin euron edestä, mikä on prosentin vähemmän kuin viime vuoden lokakuussa. Koko asuntolainakannan vuosimuutos oli –0,04 prosenttia.



Asuntorahoittaja Hypon pääekonomisti Juho Keskinen huomautti, että nyt asuntolainakanta pysyi käytännössä vuoden takaisella tasollaan.



– Asuntolainojen kanta ei enää supistu, ja sen odotetaan kääntyvän kasvuun ensi vuonna, sanoi Keskinen tiedotteessa.