Jokainen Yhdysvaltojen olympia- ja paralympiajoukkueen urheilija saa hyväntekijän lahjoittamana 200 000 dollarin taloudellisen etuuden.

Yrittäjä ja hyväntekijä Ross Stevens lahjoittaa 100 miljoonaa dollaria Yhdysvaltojen olympia- ja paralympiajoukkueen urheilijoille. Uskomaton lahjoitus on suurin Yhdysvaltain olympia- ja paralympiakomitea USOPC:n historiassa.

Jokaiselle USA:n olympia- ja paralympiajoukkueen urheilijalle kohdennetaan 200 000 dollaria.

Joka urheilija saa 100 000 dollaria, kun kisoista on kulunut 20 vuotta tai kun urheilija on 45-vuotias sen perusteella, kumpi on myöhemmin. Tämä summa maksetaan neljän vuoden aikana.

Toiset 100 000 dollaria jaetaan urheilijan kuoltua hänen perheelleen tai urheilijan valitsemille edunsaajille turvaksi.

Lahjoituksia ryhdytään jakamaan urheilijoille, jotka osallistuvat helmikuussa käynnistyviin Milano-Cortinan kisoihin. Järjestelyn on tarkoitus jatkua vähintään vuoden 2032 kisoihin saakka.

Urheilija saa 200 000 dollarin edut jokaisia kisoja kohden. Jos hän siis kilpailee esimerkiksi kolmissa olympia- tai paralympiakisoissa, hänelle napsahtaa yhteensä 600 000 dollaria.

Taustalla on havainto, että 60 prosenttia USA:n olympia- ja paralympiamitaleista saavuttavat urheilijat, jotka ovat osallistuneet kisoihin aiemminkin. Taloudellisella kannustimella pyritään kasvattamaan todennäköisyyttä, että "urheilijat jatkavat kilpailemista – ja voittamista – Yhdysvaltojen puolesta".

"Vielä korkeammalle"

Lahjoituksen Yhdysvaltain olympia- ja paralympiasäätiön kautta urheilijoille tekevä Ross Stevens on sijoitus- ja rahoitusalan yhtiö Stone Ridge Holdings Groupin perustaja ja Yhdysvaltojen joukkueen pitkäaikainen kannattaja, nostetaan esiin.