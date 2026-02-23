Ympäri Pohjois-Italiaa ripotellut talviolympialaiset päättyivät sunnuntaina. Suomi jäi ilman kultamitalia.

Sunnuntaina päättyneet Milano-Cortinan olympialaiset jäävät aikakirjoihin tapahtumana, joka levittäytyi laajalle alueelle Pohjois-Italiassa.

Kisat muistetaan muun muassa lukuisista Norjan mitalijuhlista, NHL-tähtien paluusta olympiakaukaloihin ja vuorihiihdon tulosta olympiaperheeseen.

STT kokosi Milano-Cortinan kisojen muutamia keskeisiä puheenaiheita.

Vonnin tuskanhuudot

Lindsey Vonnin olympiura päättyi dramaattiseen kaatumiseen.Getty Images / Handout

Alppihiihdon vauhtilajien ekspertin Lindsey Vonnin paluu olympiarinteisiin oli katastrofi, jonka seurauksista yhdysvaltalaistähti kärsii vielä pitkään.

Vonn loukkasi polvensa maailmancupissa ennen olympialaisia ja lähti riskillä mäkeen. Hän kaatui pahasti syöksylaskussa ja vietiin helikopterilla sairaalaan, jossa 41-vuotias yhdysvaltalainen vietti useita päiviä ennen paluuta kotimaahansa.

Säärivamma on vaatinut useita leikkauksia ja saattaa päättää kilpauran, joka Vonnilla oli tauolla jo vuosina 2019–24.

Vonnin ura saattoi päättyä tuskaan, mutta muutama muu tähti hyvästeli ammattilaiskilpailut hymyillen. Esimerkiksi ampumahiihdon voimanaiset Dorothea Wierer ja Franziska Preuss lopettivat raikuvien aplodien keskellä.

Jutta Leerdam, Jake Paul ja J.D. Vance

Milanossa oli kolme jääurheilukeskusta, joista messukeskukseen kasattujen pikaluistelun ja jääkiekon suorituspaikkojen ympäristön valtaväri oli oranssi. Siitä pitivät huolen hollantilaiskannattajat, jotka saivat juhlia 13:a mitalia pelkästään pikaluistelussa.

Lajin näkyvin urheilija Jutta Leerdam saavutti kullan ja hopean. Leerdam ja hänen poikaystävänsä, Youtube-nyrkkeilijä Jake Paul olivat seurattu pari Milanossa. Yhdysvaltalainen Paul kävi katsomassa naapurihallissa naisten jääkiekko-otteluita ja oli paikalla ainakin kahdessa Suomen ottelussa.

Milanossa piipahti myös Yhdysvaltain varapresidentti J.D. Vance.

NHL-tähdet loistivat

Jääkiekon NHL-tähdet olivat mukana olympialaisissa ensimmäistä kertaa sitten vuoden 2014. Yhdysvallat päätti Kanadan valtakauden parhaiden pelaajien turnauksissa ja voitti loppuottelun Jack Hughesin jatkoaikamaalilla 2–1.

Yleisö sai ihastella vielä kerran Kanadan kapteenin Sidney Crosbyn suorituksia, mutta hän loukkaantui puolivälierässä. Nuoremman polven tähdet Nathan MacKinnon ja Connor McDavid kaatoivat Suomen välierässä.

Tarjolla oli myös pienempien maiden tähtiloistoa, kun kaukalossa viilettivät esimerkiksi Sveitsin Nico Hischier, Saksan Leon Draisaitl ja Slovakian Juraj Slafkovsky. NHL-miehille on tarve olympiakaukalossa, vaikka Suomen menestysmahdollisuuksia se kaventaa. Toisaalta Leijonat on menestynyt läpi historian erittäin hyvin NHL-olympialaisissa ja ylsi nyt pronssille.

Olympiahenki vaarassa hukkua

Moni urheilija tuumi kisojen muistuttavan enemmän lajinsa MM-kilpailuja kuin olympialaisia, koska Milano-Cortinan olympialaiset oli levitetty harvinaisen laajalle alueelle ja lajiryhmät olivat omissa kuplissaan.

Esimerkiksi monet ampumahiihtäjät käänsivät asian myönteiseksi. Maailmancupin tapahtumia muistuttavassa ympäristössä olympialaisten massiivisuus ei välttämättä iskenyt niin helposti kasvoille, mikä helpotti paineiden käsittelyä.

Hajanaisuudelle oli perusteensa.

Urheilun suurtapahtumia on kritisoitu ylirakentamisesta, ja suorituspaikat ovat autioituneet kisojen jälkeen. Milano-Cortinassa hyödynnettiin maailmancupeista ja MM-kilpailuista tuttuja latuja, mäkiä ja rinteitä sekä monitoimihalleja. Jääkiekon pääareena valmistui juuri ennen kisoja, mutta se tuskin jää autioksi miljoonakaupungissa ja taipuu jääkiekon lisäksi konsertteihin ja muihin urheilutapahtumiin.

Kisapaikkojen ripottelun pelättiin aiheuttavan valtavia ruuhkia. Pitkiä ja matelevia autoletkoja nähtiin ainakin Anterselvan ampumahiihtostadionin ympäristössä, mutta ihmisten mieli tuntui pysyvän korkealla.

Kilpailupaikoilla tunnelma vaihteli hyvin riehakkaan ja melko säyseän välillä lajista riippuen. Uutena olympialajina Milano-Cortinassa nähtiin vuorihiihto.

Voitelupata porisi

Aikakautensa ylivoimaisin hiihtäjä, Norjan Johannes Hösflot Kläbo saavutti Val di Fiemmen laduilla kuusi kultaa.

Kläbon ylivoima vie jo makua maastohiihdosta, mutta valovoimaisille tähdille on tilausta olympiaperheen "junttilajeissa". Kläbolla riittää suorituksiensa jälkeen aikaa vastailla eri maiden toimittajien kysymyksiin ja huomioida myös fanit.

Olympialaduilla pinkoi myös koira, joka karkasi omistajaltaan ja pyyhälsi maaliin naisten pariviestin karsinnassa. Otus pääsi myös maalikamerakuviin, jotka ilahduttivat kansainvälisen tv-signaalin välityksellä ympäri maailmaa.

Maastohiihdossa porua herätti Norjan ja Yhdysvaltain suksihuoltajien toiminta sprintissä. Norja oli tuonut huoltoalueelle voitelupadan saatuaan Kansainväliseltä hiihto- ja lumilautailuliitolta FIS:ltä luvan muiden maiden tietämättä. Yhdysvaltain huoltajien väitettiin vieneen huoltoalueelle kielletyn nestepullon.

Suomi jätti protestin miesten sprintin huoltotapahtumista, mutta valitus ei menestynyt.

Yhdistetyn joutsenlaulu

Yhdistetty oli olympiaohjelmassa ensimmäisen kerran vuonna 1924 ja on ollut yksi perinteisistä suomalaisten menestyslajeista.

Yhdistetty saattoi olla olympiaohjelmassa viimeisen kerran, mutta suomalaiset poistuivat suorituspaikoilta kauniisti. Eero Hirvonen saavutti pronssia normaalimäen ja Ilkka Herola suurmäen kilpailussa. Parikilpailussa lajin kotimaiset kärkiveturit saavuttivat hopeaa.

Norja jyräsi

Norja on tunnetusti talviurheilumahti, jonka ylivoima oli useissa lajeissa vaikuttavaa – ja osan mielestä puuduttavaa.

Norjan mitalipotti oli yli 40. Pelkästään maastohiihdossa se keräsi seitsemän kultaa ja yhteensä 14 mitalia. Yhdistetyssä norjalaiset voittivat kaikki matkat, ja ampumahiihdossa mitalisaalis oli 11.

Muutamissa talviurheilun isoissa lajeissa nähtiin perinteisten huippumaiden sulamisia. Esimerkiksi ampumahiihdossa Saksa jäi ilman henkilökohtaisia mitaleita.

Neljä mitalia kerännyt ampumahiihtäjä Quentin Fillon Maillet nosti uransa olympiamitalien määrän yhdeksään. Hänestä tuli kaikkien aikojen eniten olympiamitaleita saavuttanut ranskalaisurheilija.

Suomen mitalipotti Milano-Cortinassa oli yksi hopea ja viisi pronssia.