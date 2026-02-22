Yhdysvaltain olympiakultaa voittaneen joukkueen pelaajat kantoivat mukanaan edesmenneen tähtipelaajansa Johnny Gaudreaun muistoa.

USA kukisti Milanon olympiafinaalissa Kanadan jatkoerässä maalein 2–1. Olympiakulta oli maan ensimmäinen sitten Lake Placidin vuoden 1980 kisojen kultamitalin.

– Tämä merkitsee niin paljon kaikille meille ja USA:n jääkiekolle. Tämän paidan pitämiseen liittyy niin paljon ylpeyttä. Siitä on kauan, kun olemme olleet kiekkomaailman huipulla, joten olemme tästä todella ylpeitä, Jack Eichel tunnelmoi.

Pelaajia liikutti ajatus, että tämä olympiakulta voisi olla monille pienille kiekkoilijan aluille samanlainen inspiraatio kuin vuoden 1980 Miracle on Ice, josta tuli kuluneeksi Milanon finaalipäivänä tasan 46 vuotta.

– En tiedä, paljonko sitä osaa ajatella nyt, mutta täytyy muistaa, että tämä oli vasta kolmas olympiakulta USA:lle. Vuodesta 1980 on kulunut paljon aikaa ja kun miettii, mitä se joukkue merkitsi seuraaville sukupolville, niin toivottavasti kirjoitimme tässä oman tarinamme, Eichel totesi.

Kultajuhlissa oli myös traaginen sivumaku, kun USA:n pelaajat kantoivat jäällä edelliskesänä holtittomasti kaahanneen autoilijan yliajamana kuolleen Johnny Gaudreaun pelipaitaa. Tämän vaimo oli perheen pienten lasten kanssa katsomossa seuraamassa Milanon finaalia.