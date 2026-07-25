Maastopalot riehuvat Etelä-Euroopassa ja satoja tuhansia ihmisiä on evakuoitu palojen tieltä.
Espanjan hallitus julisti torstain ja perjantain välisenä yönä kansallisen hätätilan Madridin itsehallintoalueella ja Ávilan maakunnassa.
Hätätila julistettiin sen jälkeen, kun kaksi suurta maastopaloa yhdistyi ja kolmas uhkasi liittyä niihin.
Viranomaisten mukaan tilanne Madridin alueella on sen historian pahin. Palojen on kerrottu roihuavan noin 30 kilometrin päässä Espanjan pääkaupungista.
Suomen Madridin suurlähettilään sijainen Pasi Kokkonen kertoo MTV Uutisille, ettei maastopaloista vielä eilen päivällä ollut merkkiäkään kaupungin keskustassa.
– Illan mittaan savunhajua alkoi kantautua kaupunkiin ja illalla auringonlaskun aikaan lännessä päin taivaalla oli kohtalaisen dramaattisen näköinen savupatsas, Kokkonen kertoo.
Lauantaina tilanne oli muuttunut jo dramaattisempaan suuntaan ja esimerkiksi näkyvyys oli kaupungissa heikentynyt savun vuoksi.
Kokkonen kertoo, ettei Madridissa pelätä sitä, että palo leviäisi kaupunkiin saakka.
– Palot ovat sen verran kaukana keskustasta, mutta huolta toki aiheuttaa se, että palot ovat lähellä erittäin tiheästi asuttuja esikaupunkialueita.
Paloalue ei ole suosittua turistien keskuudessa, eikä palojen tiimoilta ole tullut yhteydenottoja edustustoon.
Palot osittain hallinnassa
Kokkonen kertoo, että viranomaiset ovat saaneet palot osittain jo hallintaan. Lämpötilat ovat laskeneet Espanjassa, joka on tuonut helpotusta myös palojen hallintaan.