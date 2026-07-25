Perjantain vastaisena yönä Ukrainan epäillään iskeneen Venäjän miehittämälle alueelle Ukrainassa, jonka myötä 11 kuoli ja 14 haavoittui.
Ukrainan Zaporižžjan alueen kuvernöörin Jevgeni Balitskin mukaan ainakin 11 ihmistä sai surmansa perjantain vastaisena yönä tehdyssä iskussa, jonka epäillään olleen Ukrainan toteuttama, kertoo Reuters.
Uhrien joukossa on neljä lasta, jotka olivat lomaleirillä Venäjän hallitsemalla alueella Zaporižžjassa maan itäosassa.
Miehitysviranomaisten mukaan isku kohdistui Asovanmeren rannalla sijaitsevaan Kyrylivkan kylään, joka päätyi Venäjän joukkojen haltuun pian sodan alkamisen jälkeen vuonna 2022.
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Balitski syytti Ukrainaa siviilien tahallisesta kohteeksi ottamisesta ja kertoi, että iskussa haavoittui kuolleiden lisäksi 14 ihmistä, joiden joukossa on kolme lasta.
Hän lisäsi, että iskussa kuoli kolme Ukrainan yksityisen posti- ja kuriiripalvelun Nova Poshtan kuljettajaa.
Myös Venäjä on iskenyt Zaporižžjan alueelle lauantaina.