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Ukrainan sodassa isketään yhä useammin siviileihin – 11 kuoli iskussa lomakeskukseen Ukrainassa, mukana lapsia

Hän lisäsi, että iskussa kuoli kolme Ukrainan yksityisen posti- ja kuriiripalvelun Nova Poshtan kuljettajaa.

Balitski syytti Ukrainaa siviilien tahallisesta kohteeksi ottamisesta ja kertoi, että iskussa haavoittui kuolleiden lisäksi 14 ihmistä, joiden joukossa on kolme lasta.

Ukrainan iskenyt jälleen varastorakennuksiin ja energiainfraan Venäjällä

Miehitysviranomaisten mukaan isku kohdistui Asovanmeren rannalla sijaitsevaan Kyrylivkan kylään, joka päätyi Venäjän joukkojen haltuun pian sodan alkamisen jälkeen vuonna 2022.

Perjantain vastaisena yönä Ukrainan epäillään iskeneen Venäjän miehittämälle alueelle Ukrainassa, jonka myötä 11 kuoli ja 14 haavoittui.

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Siviiliuhrien

määrä Venäjän ja Ukrainan välisessä sodassa on kasvanut tänä kesänä, vaikka molemmat osapuolet kiistävät kohdistavansa iskuja siviileihin.

Esimerkiksi perjantaina drooni-isku osui kauppakeskukseen Zaporižžjassa Kaakkois-Ukrainassa, aiheutti tulipalon ja johti useisiin loukkaantumisiin, kertoi aluejohtaja Ivan Fedorov .

Niin ikään Romania ja muut Nato-maat ovat kohdanneet useita Venäjän ja Ukrainan taholta tulleita droonien tunkeutumisia sen jälkeen, kun Venäjä aloitti täysimittaisen hyökkäyksen Ukrainaan helmikuussa 2022.