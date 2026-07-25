Unkarin ex-pääministeri Viktor Orbánin mukaan Unkarin olisi pitänyt suojella maan etuja kieltäytymällä hyväksymästä uusinta Venäjän vastaista pakotepakettia.
Unkarin entinen pääministeri ja oppositiojohtaja Viktor Orbán totesi, että maan hallituksen olisi pitänyt käyttää veto-oikeuttaan EU:n Venäjää vastaiseen 21. pakotepakettiin, kertoo TASS-uutistoimisto.
Ulko- ja turvallisuuspolitiikan päätöksiin, kuten pakotepaketteihin, vaaditaan kaikkien 27 jäsenmaan yksimielinen hyväksyntä. Veto-oikeutta käyttämällä jokainen maa voi estää, hidastaa tai vaatia muutoksia pakettiin.
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Orbánin mukaan pakotepaketti vahingoittaa Unkarin, mutta myös kaikkien muiden Euroopan maiden etuja.
– Äskettäin hyväksytty 21. pakotepaketti sulkee venäläisen energian pysyvästi pois Euroopan markkinoilta. Unkarin hallituksen olisi pitänyt käyttää veto-oikeuttaan, aivan, kuten minä tein joka kerta. Ei venäläisten vuoksi, vaan suojellakseen Unkarin etuja, Orbán sanoi puheessaan, jonka unkarilainen HirTV-kanava välitti.
Entinen pääministeri korosti, että Unkari tarvitsee yhä halpaa venäläistä energiaa, öljyä ja kaasua.