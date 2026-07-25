Uransa kuudennen SM-kullan napannut Wilma Heltelä on valmis EM-kisoihin.

Heltelä nappasi Suomen mestaruuden tuloksella 470. Se on varsin kelpo SM-kultalukema, sillä raju sade piiskasi ja viivytti seiväskisaa pitkän tovin Jyväskylässä.

– Olosuhteisiin ja tilanteeseen nähden olen tosi tyytyväinen. Päivä oli tosi pitkä ja tuli sadetauotkin. Hypyissä ei mitään teknisiä mestariteoksia, mutta vaikka tekninen tekeminen vaihteli, niin 482:eenkin tuli ihan ok-tason yrityksiä, Heltelä kommentoi MTV Urheilulle.

Seivästähti hyppäsi kauden kotimaisen kärkituloksen 481 aiemmin heinäkuussa Ateenassa. Se ei tänään siis parantunut, mutta Heltelä sanoo olevansa vireessä parin viikon päästä odottavia EM-kisoja ajatellen.

Heltelä ei kisaa enää ennen Birminghamin h-hetkeä.

– Tosi paljon olen saanut eväitä EM-kisoihin tästä alkukaudesta. Tästä palaudutaan ensin, ja sitten viritellään sinne EM-kisoihin. Kyllä minulla on tosi valmis olo.

Vuoden 2022 Euroopan mestari linjasi MTV Urheilulle heti Ateenan 481:n jälkeen, että Isosta-Britanniasta tavoitteena on mitali.

– Hankalassakin paikassa ja vähän väsyneenä voi hypätä 470, niin uskon, että se arvokisavire sieltä myös löytyy. Tosi innoissani lähden rakentelemaan fiilistä, kuntoa ja virettä sinne Birminghamiin, Heltelä päättää.