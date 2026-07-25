Noul-hirmumyrskyn ennustetaan saapuvan Etelä-Kiinaan sunnuntaiaamuna paikallista aikaa.
Kiinassa on evakuoitu satojatuhansia ihmisiä taifuunin vuoksi. Noul-nimisen hirmumyrskyn ennustetaan rantautuvan Guangdongin maakuntaan Etelä-Kiinaan sunnuntaiaamuna paikallista aikaa.
Myrskyn tieltä on evakuoitu yli 340 000 ihmistä Guangdongissa, Kiinan uutistoimisto Xinhua kertoo. Alueen kaupungeissa on muun muassa suljettu kouluja ja tuotantolaitoksia. Junat eivät sunnuntaina kulje koko maakunnassa, ja läheisessä Hongkongin kaupungissa on peruttu lentoja.
Etelä- ja Keski-Kiinassa kärsittiin myrskytuhoja jo aiemmin heinäkuussa, kun 50 ihmistä kuoli Maysak-taifuunin aiheuttamissa tulvissa ja myrskyissä.