"Kertokaa vanhemmilleni minun rakastavan heitä, koska nyt minä kuolen" – Astrid, 16, selvisi Utøyan iskusta piiloutumalla kahdeksi tunniksi kallionkoloon

Koululaisryhmä osallistuu kolme päivää kestävään työpajaan, jolla opitaan konfliktinratkaisutaitoja sekä miten rasistisia asenteita voidaan vähentää. He kuuntelevat hiljaisina Hoemin selostaessa muistojaan.

Kymmeniä nuoria kuoli

Isku innoitti muita äärioikeistolaisia ekstremistejä

– On tärkeää puhua tapahtuneesta, jotta sen tapahtuminen uudestaan voidaan estää, Hoem sanoo nuorille.

Valitettavasti se on jo tapahtunut uudestaan. Maaliskuussa 2019 valkoisen ylivallan kannattaja Brenton Tarrant tappoi 51 ihmistä kahdessa moskeijassa Christchurchissa Uudessa-Seelannissa. Manifestissaan hän kertoi Breivikin inspiroineen häntä.

Selviytyneiden mielestä Breivikin ideologiasta on puhuttava

Breivik uskoi työväenpuolueen pettäneen Norjan päästämällä muslimeja asumaan maahan. Hän uskoi, että on olemassa maailmanlaajuinen salaliitto, joka haluaa tehdä islamista hallitseva uskonnon Euroopassa kristinuskon sijaan.

– En usko, että ihmisiä pystyy tappamaan tällä tavalla, jos ei usko siihen, että kaikki eivät ole tasa-arvoisia. Jos meillä on poliitikkoja, jotka hanakasti jakavat ihmisiä "meihin" ja "heihin", on helppoa uskoa, että on meitä ja noita muita, viime vuonna työväenpuolueen nuorisojärjestön puheenjohtajaksi valittu Astrid Hoem sanoo.