Vantaan Tikkurilassa lauantaina tapahtuneen onnettomuuden syy on poliisin mukaan selviämässä.

Lauantai-iltana Vantaan Tikkurilassa tapahtuneeseen vakavaan liikenneonnettomuuteen osallisena olleiden ajoneuvojen kuljettajat sekä matkustajana olleet on nyt saatu kuulustelluksi, poliisi kertoo.

Poliisi on myös kuullut paikan päällä onnettomuushetkellä olleita silminnäkijöitä ja todistajia. Osa heistä on alaikäisiä.

15-vuotias poika kuoli lauantaina, kun hän jäi ravintolan terassille ajautuneen auton alle Vantaan Tikkurilassa.

– Poliisi on lisäksi kuullut asianomistajan asemassa myös uhrin seurassa tapahtuma-aikaan olleita.

– Olemme tehneet myös teknistä tutkintaa sekä laite-etsintää epäillyn puhelimeen, tutkinnanjohtaja rikoskomisario Suvi Kukkonen listaa tiedotteessa.

Liian suuri nopeus

Poliisin tämänhetkisen tiedon ja käsityksen mukaan vakava onnettomuus näyttää aiheutuneen kuljettajan liian suuresta tilannenopeudesta ja ajoneuvon hallinnan menettämisestä.

Tilanteessa auto törmäsi myös toiseen nuoreen, mutta hän selvisi vähäisin fyysisin vammoin. Päihteillä ei epäillä olevan osuutta asiaan.

Epäilty on poliisin mukaan nyt vapautettu. Tapauksen esitutkinta jatkuu.

– Asiaa tutkitaan tällä hetkellä törkeänä liikenneturvallisuuden vaarantamisena sekä törkeänä kuolemantuottamuksena. Rikosnimikkeet saattavat edelleen tarkentua tutkinnan edetessä.