Poliisi epäilee onnettomuusautoa kuljettanutta miestä alustavasti törkeästä liikenneturvallisuuden vaarantamisesta ja törkeästä kuolemantuottamuksesta.
15-vuotias poika kuoli lauantaina, kun hän jäi ravintolan terassille ajautuneen auton alle Vantaan Tikkurilassa.
Poikaa yritettiin elvyttää, mutta hän menehtyi tapahtumapaikalla. Toinen nuori ehti väistää autoa hyppäämällä pois tieltä.
Poliisin tietojen mukaan kaksi henkilöautoa oli matkalla Talvikkitietä pitkin etelään, kun ne törmäsivät Hernetien risteyksessä hieman ennen puolta kahdeksaa illalla.
Tämänhetkisten tietojen mukaan edellä ajanut auto oli kääntymässä oikealle, kun sen takaa tullut auto törmäsi sen perään.
Tapahtumien kulku näyttää tällä hetkellä siltä, että edellä ajanut auto oli kääntymässä oikealle, kun sen takaa tullut auto törmäsi siihen, rikoskomisario Rauno Jämsä kertoi.
Takaa tulleen auton matka jatkui risteyksestä, ja se ajautui kulkusuuntaansa nähden tien oikealla puolella olleen ravintolan terassille kohtalokkain seurauksin.
Jutun alussa olevalta videolta voit katsoa animaation onnettomuudesta.
Turmapaikka täyttyi kynttilöistä
Poliisi kertoi ottaneensa lauantaina kiinni autoa kuljettaneen 22-vuotiaan miehen.
Poliisi epäilee häntä alustavasti törkeästä liikenneturvallisuuden vaarantamisesta ja törkeästä kuolemantuottamuksesta.
Kuljettajalle tehdyt puhallutus ja huumausaineiden pikatesti antoivat negatiivisen tuloksen.