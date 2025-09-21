Suinkaan kaikki eivät ole verkossa rehellisin aikein.

Jokainen verkon käyttäjä on alttiina digihuijauksille, mutta useimmiten niihin lankeavat kaiketi tavalliset kansalaiset.

Mutta myös tietoturva-ammattilaiset voivat haksahtaa epähuomiossa tai kiireessä verkkovilppiin.

MTV Uutiset Livessä vierailleet Traficomin Kyberturvallisuuskeskuksen tietoturva-asiantuntija Samuli Könönen ja F-Securen kyberuhkien tiedustelupäällikkö Laura Kankaala kertoivat omista kohtaamisistaan digihuijareiden kanssa.

Könönen tunnustaa haksahtaneensa aikoinaan somemainokseen tyylikkäästä repusta.

– Käytännössä heti sen jälkeen, kun painoin että "maksa", niin hälytyskellot soivat.

Ostoksen tehtyään Könönen tarkasteli mainosta tarkemmin, jolloin hän totesi sen tietojen olevan hyvin puutteellisia. Esimerkiksi tietosuojakäytännöt ja tuotteen palautustiedot puuttuivat.

– Tarkemmin katseltuna sivukin oli vähän kotikutoisen oloinen. Siinä vaiheessa otin yhteyttä pankkiin ja suljin luottokortin, jolla olin maksun tehnyt.

– Onneksi oli niin hyvä tuuri, että rahat eivät lähteneet, mutta uuden kortin jouduin hankkimaan.

Huijattiin jo lapsena

Kankaala kertoo joutuneensa vastaavaan läheltä piti -tilanteeseen aivan hiljattain. Ensimmäisen kerran hän kohtasi verkkohuijareita jo ala-asteikäisenä.

Kankaalaa huijattiin tuolloin Habbo Hotel -virtuaalialustalla, joka oli Suomessa hyvin suosittu.

Habbo Hotel -alustalla oli mahdollista käydä kauppaa virtuaalisilla tavaroilla, ja Kankaala oppi karvaasti, että kaikki eivät toimineet palvelussa rehellisesti.

– Se oli ensimmäinen paikka, missä minulta pöllittiin asioita.

Katso asiantuntijoiden haastattelut kokonaan yllä olevalta videolta!

