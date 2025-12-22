Toinen puukoniskuista osui uhria keskivartaloon. Poliisin mukaan uhri oli maanantaina edelleen sairaalassa, muttei hengenvaarassa.

14-vuotiaan pojan puukotusta Helsingissä edelsi jonkinlainen välienselvittely, poliisi kertoi maanantaina.

Poikaa puukotettiin lauantai-iltana Helsingin Malmilla. Myös puukotuksesta epäilty on 14-vuotias poika.

Poliisin mukaan epäilty ja uhri olivat vieraina juhlissa, jotka oli järjestetty taloyhtiön kerhotilassa.

– Kerhotilassa on ollut jonkinlaiset syntymäpäiväjuhlat tai vastaavat. Sitten joko siellä tai sitten vasta kerhotilan ulkopuolella on tullut jonkinlainen välienselvittely, ja siinä tuoksinassa yksi henkilö on ottanut puukon esiin ja lyönyt toista, tutkinnanjohtaja Tuomas Lindholm kertoi.

Poliisi oli maanantaihin mennessä päässyt kuulemaan epäiltyä, joka oli kertonut, ettei tuntenut uhria ennalta.

Lindholmin mukaan tekoväline oli noin 30-senttinen puukko, jonka terä oli noin 20-senttinen. Pojan epäillään iskeneen uhria puukolla kaksi kertaa. Toinen iskuista osui uhria keskivartaloon ja toinen käteen.

– Ymmärtääkseni uhri on edelleen sairaalahoidossa, mutta ei hengenvaarassa. Hänen vammansa oli lähtökohtaisesti hengenvaarallinen, ehdottomasti. Ei voi oikein ymmärtää, miten tuollaista (puukkoa) pidetään mukana, mutta tämä on sitten lopputulos, Lindholm sanoi.

Koska epäilty on alle 15-vuotias, hän ei ole rikosoikeudellisessa vastuussa eikä tapaus etene oikeuteen.

