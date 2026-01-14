Suomi hävisi jääkiekon alle 18-vuotiaiden tyttöjen MM-kisoissa rumasti kaikki alkulohko-ottelunsa. Päävalmentaja Mira Kuisma analysoi, missä mättää.

Suomen meno Kanadan Membertoussa pelatuissa alle 18-vuotiaiden tyttöjen MM-kilpailuissa on ollut surullista.

Ensin Tshekki pöllytti Tyttöleijonia 9–1. Toisessa alkulohko-ottelussa Slovakia vei Suomea 5–2, ja eilen lohkon päätöstaistossa Yhdysvallat riepotteli Suomea totaalisesti 14–0.

– No tuloshan ei ole ollut tietenkään tyydyttävä, ei millään muotoa, ja kaikki me ollaan tosi pettyneitä siihen, Suomen päävalmentaja Mira Kuisma sanoi Jääkiekkoliiton tiedotteessa.

"Se myös riittää"

Suomi oli hävinnyt joulukuussa kaikki kolme turnausta edeltävää otteluaan, mutta lukemat olivat tuolloin siedettävämpiä. Tappiot tulivat Saksalle voittomaalikilpailun jälkeen 1–2, Ruotsille 1–3 ja Tshekille 2–4.

Kuisman mukaan valmistautuminen MM-turnaukseen sujui hyvin ja pelaajat omaksuivat valmennuksen vaatimukset.

– Pelaajat pystyvät pelaamaan sellaista peliä, mitä me heiltä pyydetään, ja se myös riittää. Me ollaan ihan tasapäin pelattu Ruotsia ja Tshekkiä vastaan.

MM-kisojen ensimmäisissä kahdessa ottelussa haasteet olivat päävalmentajan mielestä taitotasoa enemmän henkisellä puolella ja rohkeudessa ratkaisuhetkillä.

– Tshekkiä ja Slovakiaa vastaan meillä oli semmoista henkistä lukkoa. Oli hyviä jaksoja paljonkin, mutta paikoista ei saatu tehtyä niin paljon maaleja kuin olisi pitänyt.

"Ei jää kiinni jaksamisesta"

Yhtä asiaa ei voi kaarrella: Yhdysvallat oli valovuoden Suomea edellä.

– Murheellisen Slovakia-pelin jälkeen saatiin mielestäni USA-peliin ihan erilainen virta, eikä joukkue notkahtanut missään vaiheessa, vaikka tulos on mitä on, Kuisma kommentoi.

Pelin edetessä perusasioiden tekeminen ei pysynyt luotsin mukaan vaaditulla tasolla, ja se kostautui kovassa tempossa pienessä kaukalossa. Jääkiekkoliiton tiedotteessa kerrotaan, että fyysisestä kunnosta päävalmentaja ei kuitenkaan kanna huolta, mutta puutteita on paljastunut lajitaidoissa ja pelinopeudessa.

– Se ei jää kiinni jaksamisesta, mutta se mikä tässä huolestuttaa on lajitaidot näin kovassa tempossa.

"Onneksi tämä on jääkiekkoa"

Kotimaan arjen ja kansainvälisen tason kontrasti on raju.

– Auroraliigassa on tilaa ja aikaa paljon, mutta täällä kiekko viedään lavasta ennen kuin ehdit ampua. Me ei pystytä pelaamaan pieniä pelejä kahdella tai kolmella pelaajalla niin kuin ruotsalaiset, tshekit tai pohjoisamerikkalaiset.

– Mun mielestä me ollaan kyllä saatu revittyä hetkittäin se paras irti, mutta se ei ole vielä ollut kauhean pitkäkestoista, tai ainakaan koko pelin kestävää.

Yksilötaitojen kehittäminen ottaa aikaa.

– Sitä kaipaisi pelaajille arjessa semmoista henkilökohtaisten taitojen opettamista ja pienten pelien harjoittelua.

Suomen aikaa perjantaina vastaisena yönä käytävässä puolivälierässä Tyttöleijonat kohtaa tyttöjen hallitsevan maailmanmestarin, kivikovan kisaemäntä Kanadan. Vaahteranlehdet jyräsivät lohkonsa kaikissa peleissä voittoon murjoen jopa Ruotsin 9–2-numeroin.

– Tästä ei auta mikään muu kuin lähteä keittämään käärmekeittoja kohti puolivälierää. Onneksi tämä on jääkiekkoa, tässä voi tapahtua ihan mitä vaan, Kuisma lausui.

Rehellisyyden nimissä odotettavissa on vain ja ainoastaan kanukkien selkeä voitto.