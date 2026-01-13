Suomen alle 18-vuotiaiden tyttöjen jääkiekkomaajoukkue päätti tiistaina MM-alkusarjan murskaavaan 0–14-tappioon Yhdysvalloille. Suomi hävisi Kanadan Membertoussa B-alkulohkon kaikki kolme otteluaan.
Viime vuoden MM-kakkonen Yhdysvallat nykäisi ennen avauserän puoliväliä 2–0-johtoon, kun Emily Pohl ja Annabelle Lovell heiluttivat 12 sekunnin välein osumillaan maaliverkkoa.
Jane Daley teki kolme maalia. Hän oli tehnyt hattutemput myös kahdessa ensimmäisessä ottelussaan. Yhdysvallat osui Suomea vastaan ylivoimalla neljä kertaa.
Avauserän 0–6 hävinnyt Suomi vaihtoi ensimmäisellä erätauolla maalivahtia, kun Saimi Pesola korvasi Pihla Ikosen. Varsinkin mailapelillään vakuuttanut Pesola oli rumista tappiolukemista huolimatta Suomen paras pelaaja.
Tappio oli Tyttöleijonien MM-historian toiseksi suurinumeroisin. Rumin pöllytys Suomelle on tullut historian ensimmäisissä alle 18-vuotiaiden tyttöjen MM-kisoissa 2008, kun Kanada jyräsi Calgaryssa pelatussa alkulohko-ottelussa 17–0-voittoon.
Suomi hävisi aiemmin tässä turnauksessa Tshekille ja Slovakialle.
Suomen vastustajaksi MM-pudotuspelien puolivälierissä on tulossa tällä menolla viime vuoden maailmanmestari Kanada.