Suomen alle 18-vuotiaiden tyttöjen jääkiekkomaajoukkue aloitti MM-turnauksensa Kanadassa lauantaina murskatappiolla. Tshekki poistui B-lohkon ottelussa kaukalosta voittajana maalein 9–1.
Suomi sai Membertoussa avausotteluunsa hyvän alun. Nelosketjun laitahyökkääjä Tinja Tapani vei tekemällään maalilla Tyttöleijonat ensimmäisessä erässä 1–0-johtoon.
Ilo johdosta kesti vajaat kolme minuuttia, kunnes Tshekin Adela Pankova tasoitti ylivoimalla. Andrea Kantorova ehti vielä ennen erätaukoa viedä Tshekin 2–1-johtoon.
Kolmosketjun laitahyökkääjä Adela Mynarikova tehoili 2+2 pistettä. Kaksi maalia tehneen Tereza Gildainovan toinen maali syntyi alivoimalla.
Tshekki on alle 18-vuotiaiden tyttöjen ikäluokassa Suomelle vaikea vastustaja. Viime vuoden MM-turnauksessa Vantaalla Tshekki pudotti Suomen jatkosta voittamalla puolivälierän 6–0.
Suomi kohtaa MM-kisoissa seuraavaksi sunnuntaina Slovakian.