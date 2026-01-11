Suomen tappiollinen taival alle 18-vuotiaiden tyttöjen jääkiekon MM-kisoissa jatkui Kanadassa sunnuntaina. B-lohkossa oli Slovakian vuoro kurittaa Tyttöleijonia 5–2.
Suomi ryhdistäytyi Membertoussa pelaamaan toisessa erässä, jonka alussa Tinja Tapanin tekemä 1–2-kavennusmaali herätti toiveita paremmasta.
Päätöserässä Netta Siitosen laukoma 2–4-kavennusosuma vajaa kahdeksan minuuttia ennen loppua tuli turhan myöhään.
Slovakia iski maaleistaan kaksi ylivoimapelissä. Kakkosketjun laitahyökkääjä Nela Lopusanova kunnostautui peräti neljällä maalila. Niistä viimeisen hän ujutti Suomen tyhjään rysään.
Suomi sai lauantaina turnauksen avausottelussaan Tshekkiä vastaan selkäänsä 1–9.
Suomi kohtaa tiistaina viimeisessä lohkopelissään viime vuoden MM-kakkosen Yhdysvallat. Se murjoi lauantaina Slovakiaa 13–0, joten helppoa ottelua ei Suomelle ole luvassa.
Suomen puolivälierävastustajaksi on tällä menolla tulossa turnauksen järjestäjämaa Kanada, joka voitti maailmanmestaruuden viime vuonna.