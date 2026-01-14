Ruotsalaisen jalkapalloikonin Zlatan Ibrahimovicin poika Maximilian Ibrahimovic seuraa isänsä jalanjälkiä ja siirtyy Hollannin menestysseuraan Ajaxiin. Amsterdamilaisseura kertoi verkkosivuillaan tehneensä poika-Ibrahimovicin kanssa loppukauden kestävän lainasopimuksen.

Laitahyökkääjänä pelaava Maximilian Ibrahimovic, 19, on italialaisen AC Milanin sopimuspelaaja. Tällä kaudella Ibrahimovic on pelannut seuran reservijoukkueessa Italian nelostasolla Serie D:ssä 16 ottelua, joissa hän on tehnyt viisi maalia.

Ibrahimovicin lainapesti sisältää Ajaxin osto-option.

– Rakastan Ajaxin filosofiaa ja heidän hyökkäävää tapaansa pelata. Se sopii minulle erittäin hyvin. Olen hyvin nopea ja pidän pallolla pelaamisesta, Ibrahimovic sanoi Ajaxin sivuilla.

– Luulen, että isäni on iloinen puolestani.

Zlatan Ibrahimovic, 44, teki kansainvälisen läpimurtonsa Ajaxissa 2000-luvun alussa. Maaliahne taituri edusti pitkällä ja menestyksekkäällä urallaan myös muun muassa Interiä, Barcelonaa, AC Milania ja PSG:tä.

Ibrahimovicin toinen poika Vincent, 17, jatkaa jalkapallouraansa Milanin alle 18-vuotiaiden joukkueessa.