Limnellin mukaan alueellinen sota Lähi-Idässä on mahdollinen, mutta ei väistämätön.
Kokoomuksen kansanedustaja Jarno Limnell ja sotatieteiden tohtori pohtii, kuinka todennäköinen laaja alueellinen sota Lähi-idässä on. Limnell arvioi kirjoituksessaan X:ssä, että todennäköisyys alueellisen sodan syntymiselle on tällä hetkellä kohtalainen. Hänen mukaansa lähipäivien kehitys sanelee, laajenevatko iskut useille rintamille.
– Jos konflikti laajenee, nopein vaikutus Suomeen tulee energian ja talouden kautta, Limnell pohtii.
Hän toteaa, että häiriöt Hormuzinsalmessa nostaisivat öljyn hintaa globaalisti.
Lue myös: Yhdysvallat ja Israel hyökkäsi Iraniin, iskuja raportoitu useassa maassa – MTV seuraa
– Se näkyisi polttoaineissa, kuljetuksissa ja teollisuudessa. Markkinoiden hermostuneisuus iskisi nopeasti myös Helsinkiin.
Limnell arvioi, että toinen vaikutus kohdistuisi turvallisuuteen.
– Laaja sota lisää kyberoperaatioita, terrorismin riskiä ja informaatio-vaikuttamista Euroopassa. Suomi ei olisi sotilaallinen osapuoli, mutta Nato-jäsenenä osa länttä.
Limnellin mukaan Euroopan vastuu omasta turvallisuudesta kasvaisi entisestään, jos Yhdysvallat sitoutuu laajasti Lähi-itään.
– Samalla muut toimijat voi testata lännen yhtenäisyyttä. Suomelle tämä tarkoittaa varautumista, ei paniikkia.
10:11Kaatuuko Iranin johto, Hannu Juusola?