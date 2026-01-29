Huuhkajien avauskokoonpanoon murtautunut Leo Walta on lähtökuopissa Ruotsin Allsvenskanissa pelaavasta Siriuksesta. Siirtomarkkinoiden käänteitä tiiviisti seuraava ja päivittävä Fabrizio Romano kertoo kiinnostusta olevan niin Englannista kuin Italiasta.

Walta, 22, siirtyi Siriukseen maaliskuussa 2024. Ensimmäisellä kaudella tilille kertyi Allsvenskanissa 29 ottelua ja seitsemän maalia. Viime kaudella hyökkäävän keskikenttäpelaajan tahti oli vieläkin hurjempi: 30 ottelua ja 16 maalia, joilla irtosi neljäs sija Ruotsin pääsarjan maalipörssissä.

Vaikka sopimus Siriuksen kanssa ulottuu vuoteen 2028, Walta haluaa jo eteenpäin urallaan.

Aiemmin tammikuussa Walta kertoi Tulosruudun haastattelussa uskovansa, että siirto toteutuu vielä parhaillaan auki olevassa siirtoikkunassa, joka sulkeutuu useimmissa Euroopan kärkisarjoissa 2. helmikuuta.

Nyt myös Fabrizio Romano kertoo siirron olevan lähellä.

– Leo Walta saattaa lähteä Siriuksesta ennen kuin ikkuna sulkeutuu, sillä englantilaiset ja italialaiset seurat ovat kiinnostuneita 22-vuotiaasta lahjakkuudesta. Liikehdintää tapahtuu, ja lähtöä odotetaan pian, Romano kirjoittaa X-tilillään.

Walta debytoi miesten maajoukkueessa kesäkuussa 2024 Portugalia vastaan. Sittemmin tilille on kertynyt kaikkiaan 10 maaottelua ja yksi maali, jonka Walta viimeisteli marraskuisessa maaottelussa Andorraa vastaan.