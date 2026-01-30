Huuhkajien keskikenttäpelaaja Leo Walta on lähellä siirtoa Englantiin.
Asiasta uutisoi arvostettu jalkapallotoimittaja Fabrizio Romano X-tilillään.
– Swansea lähestyy sopimusta hankkiakseen Leo Wallan Siriuksesta. Sopimus on lähellä, Romano kirjoittaa.
Romano kertoi jo torstaina, että englantilais- ja italialaisseurat ovat kiinnostuneita suomalaisesta.
22-vuotias Walta pelasi upean kauden Allsvenskanissa. Hän teki 30 ottelussa 16 maalia ja antoi kolme maaliin johtanutta syöttöä.
Huuhkajissa Walta pelasi kolmessa MM-karsintaottelussa.
Swansea pelaa tällä hetkellä Englannin Mestaruussarjassa. Joukkue on sarjataulukossa tällä hetkellä sijalla 16.