Suomalaisjalkapalloilija Leo Walta siirtyy ruotsalaisesta IK Siriuksesta Englannin toisella sarjatasolla pelaavan Swansea Cityn riveihin.
Walesilaisseura vahvistaa päässeensä sopimukseen Wallan loppukauden lainasopimuksesta, jonka perään seurasiirto sinetöidään seuraavassa siirtoikkunassa heinäkuussa.
Hyökkäävänä keskikenttäpelaajana pelaava Walta on ollut huimassa iskussa Ruotsin Allsvenskanissa tehden 16 maalia.
– Olemme erittäin tyytyväisiä saadessamme Leon Swansea Cityyn. Hänen luovuutensa ja kykynsä pelata pienissä tiloissa, hänen tekninen tasonsa, auttavat joukkuettamme paljon, päävalmentaja Vitor Matos sanoo seuran tiedotteessa.
22-vuotias Walta on vakiinnuttanut paikkansa myös Suomen maajoukkueessa. Hän oli Huuhkajien avauksessa kolmessa syksyn MM-karsintaottelussa. Maajoukkueuran avausmaalinsa hän teki marraskuussa Andorraa vastaan.