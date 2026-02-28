Uuden Musiikin Kilpailun voittaja ratkeaa tänään.
Uuden Musiikin Kilpailun finaali on Tampereen Nokia Arenalla tänään lauantaina 28. helmikuuta. UMK-voitosta kilpailevat Etta, Kiki, Komiat, Sinikka Monte, Antti Paalanen, Chachi Hildén sekä
Voittaja lähtee edustamaan Suomea Wienin Euroviisuihin toukokuussa.
Ylen mukaan Uuden Musiikin Kilpailun voittajaa ei pakoteta osallistumaan Euroviisuihin, joten kenraaliharjoituksen jälkeisessä lehdistötilaisuudessa jokaiselta finalistilta kysyttiin erikseen, lähteekö edustamaan Suomea Euroviisuihin, mikäli voitto tulee.
Lehdistötilaisuudessa useampi artisti kritisoi sitä, että Israel on mukana Euroviisuissa.
Komiat, Chachi, Kiki, Sinikka Monte, Antti Paalanen sekä Linda Lampenius ja Pete Parkkonen vastasivat kysymykseen suoraan, että lähtisivät Euroviisuihin.
Etta ei vastannut suoraan kyllä tai ei, vaan hän kierteli vastauksensa kanssa.
– Olisi kunnia, Etta vastasi ja kritisoi sitä, että Israel on mukana Euroviisuissa.
