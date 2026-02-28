Iranin viranomaisten mukaan tyttökouluun osuneen Israelin ohjusiskun uhriluku on noussut 85:een. Aiemmin ilmoitettu uhriluku oli merkittävästi pienempi.
Koulu sijaitsee Etelä-Iranissa lähellä Hormuzinsalmea.
Iranin presidentti Masoud Pezeshkian on tuominnut iskun ja kutsunut sitä barbaariseksi.
Lue myös: Jarno Limnell kertoo, missä Iranin konflikti näkyy Suomessa ensin
Yhdysvallat ja Israel ovat iskeneet tänään useisiin kohteisiin Iranissa. Iran on vastannut iskuihin laajasti Persianlahdella ja muualla Lähi-idässä. Alueen maissa on kerrottu tulleen kuolonuhreja.