Suomen nykyinen ja entinen pääministeri saavat kunniamerkit Ukrainasta.
Ukrainan presidentti Volodymyr Zelenskyi on myöntänyt Suomen pääministerille Petteri Orpolle (kok.) Ukrainan valtion korkean tason kunniamerkin. Asiasta kertoi torstaina valtioneuvoston kanslia.
Orpon saama huomionosoitus on ruhtinas Jaroslav Viisaan ritarikunnan II luokan kunniamerkki, joka on hyvin arvostettu Ukrainassa.
Ukrainan presidentinkanslian verkkosivujen mukaan Zelenskyi on myöntänyt myös Suomen entiselle pääministerille, SDP:n Sanna Marinille, kunniamerkin. Marin sai Ukrainan valtion tunnustuksena Pyhän ruhtinatar Olgan I luokan kunniamerkin.
Kunniamerkkien myöntämisperusteluissa mainitaan muun muassa merkittävä henkilökohtainen panos valtioiden välisen yhteistyön vahvistamisessa sekä Ukrainan suvereniteetin ja alueellisen koskemattomuuden tukemisessa.
Zelenskyi allekirjoitti asetuksen kunniamerkkien saajista torstaina.