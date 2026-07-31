Kansainvälisen jalkapalloliiton Fifan operatiivinen johtaja Kevin Lamour paljasti uutistoimisto AP:lle, että suunnitelma myydä MM-kisojen osakkeita ulkopuolisille sijoittajille on pelkästään puheenjohtaja Gianni Infantinon henkilökohtainen projekti.

Aiemmin perjantaina tuli tieto, että Infantinon neuvonantaja Carlos Cordeiro oli irtisanoutunut tehtävistään. Nyt Fifan operatiivinen johtaja Kevin Lamour on ilmaissut tukensa Cordeirolle. Lamour antoi ymmärtää, että Infantino oli huijannut häntä.

– Se on yhden miehen projekti. Tämän projektin ei pidä pelkästään olla toteutumatta, vaan nyt on tullut aika, että jalkapallon poliittiset johtajavat kysyvät itseltään oikeat kysymykset ja tekevät oikeat päätökset, Lamour kertoi.

Lamour tuntee kokevansa velvollisuutta kollegoitaan kohtaan, joita on hänen mukaansa halveksittu, peloteltu ja uhkailtu.

– Jos se tarkoittaa, että saan potkut, niin olkoon niin. Ymmärrän ja kunnioitan sitä päätöstä. Ainakin nukun tänä yönä hyvin, Lamour totesi.

Ranskalainen on ollut pitkään tekemisissä Infantinon kanssa työskennellessään aiemmin Uefassa ja nykyään Fifassa.